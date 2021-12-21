Сильные морозы продержатся в Украине еще несколько дней, потом начнется потепление.

Похолодание, пришедшее в Украину, будет недолгим. Уже на выходных в стране снова потеплеет, возможна "плюсовая" температура.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщает "Обозреватель".

"Все идет к тому, что в конце недели снова будет потепление, морозы отступят. Насколько интенсивно будет поступать тепло из Атлантики, это уже узнаем через несколько дней, но есть тенденция к потеплению, возможно, даже до плюсовых значений", - сообщила она.

Синоптик отметила, что в ближайшие выходные возможны осадки. В частности уже в пятницу, 24 декабря, фронтальная система может принести в Киев осадки и ослабление морозов.

"Таким образом, на католическое Рождество возможно ослабление морозов и очередная порция осадков с юго-запада. Пока в виде снега и мокрого снега", - рассказала синоптик.

Относительно погоды на Новый год, то делать точный прогноз еще рано, говорит синоптик.

Читайте такжеВ Украине ударят 20-градусные морозы: названа точная дата (видео)

"Но снова может быть очередное похолодание. Такие синоптические периоды длятся по 4-5 дней, когда доминирует один определенный процесс. Таким образом, если в конце этой недели – в начале следующей будет потепление, потом снова может быть похолодание", - рассказала она.

Напомним, по прогнозу Натальи Птухи, в ближайшие дни в Украине будут трескучие морозы. Местами температура снизится до -14°...-19°. Осадков будет немного, однако на дорогах ожидается гололедица.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Лиманская