Синоптик рассказала, каким областям Украины ждать снег в первый день зимы
Атмосферный фронт завтра обусловит осадки.
Завтра, 1 декабря, почти по всей Украине ожидается облачная влажная погода. В западных областях, где завтра осадки маловероятны, будет солнечно.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Зима уже началась: высокогорье Карпат замело снегом, температура опустилась до -10°
"Атмосферный фронт, который уже сегодня хозяйничает в Украине, завтра еще также задержится и обусловит осадки - дождь и снег - вдоль полосы от Черниговщины, Сумщины через Черкащину, через Кропивницкий с районами, до Одесской и Николаевской областей. Зацепит Винниччину и Киевщину. На остальной территории - без существенных осадков", - написала она.
На юге и востоке ожидается сильный ветер.
Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение суток будет колебаться около нуля: от -2° до +2°.
Ближайшей ночью в западной части будет холодно, в прикарпатских областях предполагается до -5°...-11°.
В Киеве зима начнется влажной прохладной погодой - днем ожидается небольшой снежок. 1 декабря температура воздуха в течение суток в столице составит от -1° до +1°.
Прогноз погоды в Украине на неделю: данные погоды УНИАН
На этой неделе в Украине сначала ожидается похолодание с дневной температурой до -2°, а затем потепление до +10°. В первый день зимы мокрый снег пройдет в Одесской и Черкасской областях. Всю неделю местами будут идти дожди, в четверг в четырех областях - снег. В воскресенье практически по всей стране ожидается солнечная погода.
Во вторник, в первый день зимы, мокрый снег ожидается только в Одесской и Черкасской областях. В западных областях - солнечно, пасмурно будет на юге и в центре Украины, на остальной территории - переменная облачность. Температурный минимум днем: 0°.
- Винница+1°... -5°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье+8°... +1°
- Ивано-Франковск+2°... -6°
- Киев+1°... -3°
- Кропивницкий+1°... -2°
- Луганск+4°... -4°
- Луцк+1°... -4°
- Львов0°... -6°
- Николаев+5°... +2°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава+5°... +2°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+14°... +1°
- Сумы+4°... +1°
- Тернополь+1°... -6°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+8°... +5°
- Хмельницкий0°... -6°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+1°... -5°