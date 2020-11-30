Синоптик рассказала, каким областям Украины ждать снег в первый день зимы

Атмосферный фронт завтра обусловит осадки.

Некоторые области завтра порадует снег / фото УНИАН

Завтра, 1 декабря, почти по всей Украине ожидается облачная влажная погода. В западных областях, где завтра осадки маловероятны, будет солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Атмосферный фронт, который уже сегодня хозяйничает в Украине, завтра еще также задержится и обусловит осадки - дождь и снег - вдоль полосы от Черниговщины, Сумщины через Черкащину, через Кропивницкий с районами, до Одесской и Николаевской областей. Зацепит Винниччину и Киевщину. На остальной территории - без существенных осадков", - написала она.

На юге и востоке ожидается сильный ветер.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение суток будет колебаться около нуля: от -2° до +2°.

Ближайшей ночью в западной части будет холодно, в прикарпатских областях предполагается до -5°...-11°.

В Киеве зима начнется влажной прохладной погодой - днем ожидается небольшой снежок. 1 декабря температура воздуха в течение суток в столице составит от -1° до +1°.

Прогноз погоды в Украине на неделю: данные погоды УНИАН

На этой неделе в Украине сначала ожидается похолодание с дневной температурой до -2°, а затем потепление до +10°. В первый день зимы мокрый снег пройдет в Одесской и Черкасской областях. Всю неделю местами будут идти дожди, в четверг в четырех областях - снег. В воскресенье практически по всей стране ожидается солнечная погода.

Во вторник, в первый день зимы, мокрый снег ожидается только в Одесской и Черкасской областях. В западных областях - солнечно, пасмурно будет на юге и в центре Украины, на остальной территории - переменная облачность. Температурный минимум днем: 0°.