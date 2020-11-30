Зима в Украине начнется с похолодания и снега: прогноз погоды на неделю (карта)

На этой неделе в стране ожидаются погодные "качели".

Зима в Украине начнется с мокрого снега / Фото REUTERS

На этой неделе в Украине сначала ожидается похолодание с дневной температурой до -2°, а затем потепление до +10°. В первый день зимы мокрый снег пройдет на Одесчине и Черкасчине. Всю неделю местами будут идти дожди, в четверг в четырех областях - снег. В воскресение практически по всей стране ожидается солнечная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Так, в понедельник, 30 ноября, осадки зацепят восток и юг Украины. На Одещине ожидается ливень. На севере и в центре Украины будет солнечная погода, в остальных регионах - облачно.

Погода на понедельник, 30 ноября / фото УНИАН

Во вторник, в первый день зимы, мокрый снег ожидается только на Одесчине и Черкасчине. В западных областях - солнечно, пасмурно будет на юге и в центре Украины, на остальной территории - переменная облачность. Температурный минимум днем: 0°.

Погода на вторник, 2 декабря / фото УНИАН

В среду в Украине похолодает до -2° днем - на Харьковщине. Черниговскую область засыпет снегом. На остальной территории - без осадков.

Погода на среду, 2 декабря / фото УНИАН

В четверг снег накроет Харьковщину, Сумщину и Полтавщину, в Днепре ожидается снег с дождем. Дождь пройдет в Симферополе. В других областях погода существенно не изменится.

Погода на четверг, 3 декабря / фото УНИАН

В пятницу в Украине выглянет солнце и снова немного потеплеет: в среднем температура по стране повысится до +7°, на юге - до +13°. В Одессе и Виннице пройдут дожди.

Погода на пятницу, 4 декабря / фото УНИАН

В субботу ясная погода переместится на восток. Дождь ожидается только в Хмельницкой области. В Черновцах температура повысится до +10°.

Погода на субботу, 5 декабря / фото УНИАН

В воскресенье осадки уйдут. Украинцев ожидает солнечное воскресение. Что касается температуры, то она останется практически без изменений: 0°...+8°.

Погода на воскресение, 6 декабря / фото УНИАН

Народный прогноз

30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Листья осоки опадает "лицевой стороной" вверх — к студеной зиме, если "изнанкой" кверху — зима предполагается тепла. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.

1 декабря — день Платона и Романа Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло — будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем — такой будет середина зимы; под вечер начнется метелица - зима будет уходить от нас неохотно. В этот день овощеводы советуют сажать лук на выгонку. Сеять семена на зелень — петрушку, ревень, укроп.

2 декабря — пророка Авдея Бережного. Авдей радеет о хозяйстве, о мире в доме. На Авдея метель дорогу заметает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет. Поэтому в старину люди с опаской выходили на улицу во второй день зимы. Прилетели птицы с севера — к ранним холодам.

3 декабря — Прокла. До Прокла не жди от дороги прока — ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху — быть вьюге. Если на Прокла снег пошел, то на Алену Леносейку (3 июня) пойдет дождь.

4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. В церковном календаре это один из крупнейших праздников. К этому дню нужно завершить все сельскохозяйственные работы. Очень большим грехом после Введения считается копание или же рыхление земли. Введение – это христианский праздник, что знаменовало собой начало зимнего цикла обрядности. Говорили: Введение придет, праздники приведет. И действительно, после Введения шел ряд очень популярных в народе праздников: Екатерины, Андрея, Варвары, Саввы, Николая, Анны и, наконец, Рождество, Новый год, Крещение. Категорически запрещается в этот день стирать белье, шить, копать землю, потому что Господь отпускает на Землю души праведных, чтобы они могли "увидеть" свое тело. Отсюда еще одно название праздника — Видение. У крестьян были и суеверия, связанные с праздником Введения. Считалось, кто первым этот день зайдет в дом, то будет “полазником”, то есть тем, что приносит добро или какое-то бедствие. Соседи пытались утром не заходить друг к другу в гости, чтобы потом не было нареканий, что это они принесли в дом несчастье. Когда на Введение в дом первым войдет молодой, красивый, здоровый мужчина с деньгами, то это хорошая примета — весь год в доме будут все здоровы и вестись деньги. Приход в дом женщины, которая что-то хочет одолжить считался плохим знаком. Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день — зима будет суровой.

5 декабря — Прокопия. Прокоп по снегу ступает — дорогу копает. Пришел Прокоп — разрыл сугроб. Прокоп дорожку прокопал, а Екатерина (7 декабря) закатала. С этого дня в прежние века устанавливался хороший санный путь. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы — к холодной зиме.

6 декабря — Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

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