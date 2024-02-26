Осадков в столице не ожидается.

Начало недели в Киеве будет сухим и относительно теплым. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Утром 26 февраля столбики термометров в столице покажут +2°, днем воздух прогреется до +8°, а вечером ожидается около +4°. Будет небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.

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Погода 26 февраля - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +14°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Тернополе 26 февраля ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +13°.

В Виннице сегодня будет +3°...+11°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +4° днем +10°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+7°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 26 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +7°.

В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +2°...+12°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +5°.

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