Начало недели в Киеве будет сухим и относительно теплым. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Утром 26 февраля столбики термометров в столице покажут +2°, днем воздух прогреется до +8°, а вечером ожидается около +4°. Будет небольшая облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.
Погода 26 февраля - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +14°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
В Тернополе 26 февраля ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +11°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +13°.
В Виннице сегодня будет +3°...+11°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник будет ночью +4° днем +10°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+7°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.
В Одессе 26 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +7°.
В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +2°...+12°.
В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +5°.