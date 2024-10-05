В Украине 5 октября будут погодные контрасты.

В субботу, 5 октября, часть Украины охватят дожди. Пасмурная погода с осадками будет на западе, в большинстве северных и местами в центральных областях. На остальной территории все еще ожидается аномально теплая, практически летняя погода с небольшой облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Тут столбики термометров покажут +12°...+16°. Будет пасмурно, небо затянет тучами и в большинстве областей пройдут дожди. Местами осадки будут сильными.

На севере Украины сегодня тоже будет преобладать пасмурная погода с дождями. Столбики термометров тут покажут +16°...+18°. Только в Сумской области воздух прогреется до +23° и будет облачно с прояснениями и без осадков.

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На востоке Украины сегодня будет сухо. Тут в течение дня ожидается небольшая облачность и комфортная температура около +25°...+26°.

В центральной части Украины будут температурные контрасты. В Винницкой области день будет пасмурный и дождливый, а воздух прогреется всего до +17°. На остальной территории будет преимущественно сухо, переменная облачность, а термометры покажут практически летние +23°...+28°.

Теплая и сухая погода с достаточным количеством солнца ждет сегодня жителей юга. Тут в течение дня будет +25°...+27°, только на побережье в Одесской области свежее - до +23°.

Приметы погоды 5 октября

Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно. Если же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.

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