Во вторник, 20 июня, в Киеве ожидается ливень и гроза. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометрв покажут +19°, а днем воздух нагреется до +28°. В столице ожидается облачная погода с прояснениями, осадки - днем и вечером.
Ветер будет северный и северо-западный, а его скорость составит около 1,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747 миллиметров ртутного столба.
Погода 20 июня - прогноз по городам Украины
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +24°.
В Луцке - будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
В Тернополе 20 июня ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +25°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, практически безоблачно.
В Черновцах во вторник - небольшаяя облачность, ночью +15°, днем +25°, легкий дождь.
В Виннице завтра будет +15°...+28°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире во вторник будет ночью +16° днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+26°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +30°.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+27°.
В Одессе 20 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°.
В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+26°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, ясно и безоблачно.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+24°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.