Сегодня в Украину начнут заходить грозы, но станет только жарче (карта)

На юге местами воздух прогреется до +34°...+36°.

В субботу, 17 августа, в Украину с запада начнут заходить дожди и грозы, однако на температуру они не повлияют. В большинстве областей столбики термометров покажут +29°...+33°, чуть свежее будет на востоке и северо-востоке, +27°...+29°, а на юге местами разогреет до +34°...+36°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня воздух прогреется до +30°...+32°, на Закарпатье - до +32°. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

На севере Украины сегодня будет преимущественно солнечно, а температуру повысится до +28°...+31°. Без осадков.

Видео дня

На востоке Украины сегодня будет самая низкая температура - днем максимально ожидается +27°...+29°. Без осадков, ясно и безоблачно.

Жителей центральной части Украины сегодня ждет ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца. Температура тут будет +28°...+29°, а на юге Днепропетровской области, в Кировоградской и Винницкой областях воздух прогреется до +33°...+34°.

На юге Украины ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут +29°...+31°, а в Херсонской и Николаевской областях воздух разогреет до +34°...+36°. Без осадков.

Приметы погоды 17 августа

Если день жаркий, то в сентябре будет много дождей.

Вас также могут заинтересовать новости: