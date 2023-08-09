10 августа в ряде областей будут грозовые дожди / фото ua.depositphotos.com

В четверг, 10 августа, часть Украины накроют дожди с грозами. Осадки сконцентрируются на юго-востоке. Также дожди и грозы пройдут в отдельных областях на западе страны. В большинстве областей температура будет комфортной, лишь на юге и востоке воздух будет прогреваться до +30°...+33°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°, гроза.
  • В Луцке будет небольшая облачность, легкий дождь, ночью +13°, днем +23°.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +13°, днем +22°.
  • В Тернополе 10 августа ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +23°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, сильный дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +23°.
  • В Виннице завтра будет +13°...+24°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +25°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +27°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+27°.
  • В Одессе 10 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +26°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +30°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, ночью +15°, днем +29°.
  • В Запорожье температура ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+25°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +17°...+29°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +32°, дождь.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.
10 августа в Украине будет тепло, но местами дождливо / фото УНИАН

Приметы погоды 10 августа

10 августа - Прохоров день. Если много росы утром, то день будет солнечным.

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