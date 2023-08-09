В четверг, 10 августа, часть Украины накроют дожди с грозами. Осадки сконцентрируются на юго-востоке. Также дожди и грозы пройдут в отдельных областях на западе страны. В большинстве областей температура будет комфортной, лишь на юге и востоке воздух будет прогреваться до +30°...+33°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°, гроза.
- В Луцке будет небольшая облачность, легкий дождь, ночью +13°, днем +23°.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +13°, днем +22°.
- В Тернополе 10 августа ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, сильный дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, практически безоблачно.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +23°.
- В Виннице завтра будет +13°...+24°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +25°.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +27°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+27°.
- В Одессе 10 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +26°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +30°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, ночью +15°, днем +29°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+25°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +17°...+29°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +32°, дождь.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.
Приметы погоды 10 августа
10 августа - Прохоров день. Если много росы утром, то день будет солнечным.