Из-за непогоды без света остались более 100 населенных пунктов.

В субботу, 17 июля, в результате падения деревьев во время непогоды в Киевской области погибли два человека, один госпитализирован.

Трагедия произошла около 16 часов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте такжеАдская жара отпустит Украину: синоптик назвала дату"17 июля около 16 часов из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате падения деревьев в с. Гавриловка и с. Сухолучье Вышгородского района погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС убрали четыре поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

По данным спасателей, по состоянию на утро 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская - 53, Житомирская - 35 и Черниговская - 13).

Гроза в Киеве 17 июля

17 июля после затянувшейся жары и прогнозов о том, что на Киев надвигается гроза, в столице прошел долгожданный ливень.

Ветер был настолько сильным, что клонил даже большие деревья. На некоторых летних террасах были сорваны навесы.

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Автор: Ольга Робейко