В четверг в столице будет пасмурно.

В четверг, 26 августа, в Киеве весь день будет пасмурная погода и дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью похолодает до +12°, а днем воздух максимально прогреется до +17°. С утра и до самого вечера ожидается дождь.

В течение дня будет дуть слабый юго-восточный и южный ветер, скорость его составит 0,4 - 1,8 м/с.

Читайте такжеЛето в Украине станет еще жарче: климатолог рассказала о последствиях

Атмосферное давление стабильное, но пониженное: 743 миллиметра ртутного столба.

Погода в Украине 26 августа

Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +21°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, небольшой дождь.

В Тернополе 26 августа ночью будет +10, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +10°...+18°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+28°.

В Одессе 26 августа - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°, ливень.

В Херсоне в четверг ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+26°, небольшая облачность, небольшой дождик.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +16°...+26°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская