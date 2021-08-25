В четверг, 26 августа, в Киеве весь день будет пасмурная погода и дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью похолодает до +12°, а днем воздух максимально прогреется до +17°. С утра и до самого вечера ожидается дождь.
В течение дня будет дуть слабый юго-восточный и южный ветер, скорость его составит 0,4 - 1,8 м/с.
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Атмосферное давление стабильное, но пониженное: 743 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 26 августа
Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +21°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, небольшой дождь.
В Тернополе 26 августа ночью будет +10, днем +19°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
В Виннице завтра будет +10°...+18°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+28°.
В Одессе 26 августа - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°, ливень.
В Херсоне в четверг ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+26°, небольшая облачность, небольшой дождик.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +30°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +16°...+26°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +30°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.