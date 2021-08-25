Осадки ожидаются в северных областях, местами - в центре страны и в Одесской области.

В четверг, 26 августа, на севере Украины, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются дожди, местами - ливни. По всей стране будет небольшая облачность. Холоднее всего - на западе и севере, +17°...+22°, а теплее всего - на востоке и юге, +27°...+31°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +17°, ливень.

Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +21°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, небольшой дождь.

В Тернополе 26 августа ночью будет +10, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +10°...+18°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+28°.

В Одессе 26 августа - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°, ливень.

В Херсоне в четверг ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+26°, небольшая облачность, небольшой дождик.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +16°...+26°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

Народные приметы на 26 августа

26 августа - Максимов день. В этот день прибирались в сараях и погребах — все должно быть готово к хранению нового урожая. Лето зиму строит: зимнее тепло - летний холод, зимой вьюги - летом ненастье, зима снежная - лето дождливое, зима морозная - лето жаркое.

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Автор: Екатерина Лиманская