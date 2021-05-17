Таким погодным условиям присвоен I уровень опасности - желтый.

Сегодня, 17 мая, в Украине ожидаются грозы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Так, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области ожидаются грозы. Таким погодным условиям присвоен I уровень опасности - желтый.

Прогноз погоды в Украине на 17 мая

В понедельник, 17 мая, дожди накроют центральные, восточные, часть северных и южных областей, местами ожидаются грозы. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +18°...+28°.

В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +12°, днем +19°.

Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода. Ночью +10°, днем +21°.

В Одессе 17 мая - солнечно, температура ночью +13°, днем +21°.

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Автор: Елена Пилипчак