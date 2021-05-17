Теплее всего будет на востоке - до +28°.

В понедельник, 17 мая, дожди накроют центральные, восточные, часть северных и южных областей, местами ожидаются грозы. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +18°...+28°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +12°, днем +19°.

Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода. Ночью +10°, днем +21°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +20°.

В Ривне в понедельник - солнечно, ночью +10°, днем +20°.

В Тернополе 17 мая ночью будет +8°, днем +20°, облачно.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.

В Ивано-Франковске сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +22°.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.

В Виннице сегодня облачно, +11°...+20°.

В Житомире в понедельник - облачно, температура ночью +10°, днем +18°.

В Черкассах - грозы, ночью +12°, днем +22°.

В Кропивницком - гроза, температура ночью +12°, днем +21°.

В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 17 мая - солнечно, температура ночью +13°, днем +21°.

В Херсоне в понедельник ночью +12°, днем +21°, облачно с прояснениями, ливень.

В Николаеве сегодня будет ливень, ночью +12°, днем +21°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, гроза, температура ночью +12°, днем +25°.

В Сумах сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +15°...+28°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.

В Днепре - облачно с прояснениями, гроза, температура ночью +12°, днем +25°.

В Симферополе в понедельник - облачно, +10°...+18°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +28°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +30°.

Народные приметы 17 мая

17 мая - Пелагея Заступница, День баклушников. Святая почитается, как покровительница невинных девиц и всех несправедливо обиженных. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.

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Автор: Елена Пилипчак