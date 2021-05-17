Прогноз погоды в Украине на 17 мая / фото УНИАН
В понедельник, 17 мая, дожди накроют центральные, восточные, часть северных и южных областей, местами ожидаются грозы. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +18°...+28°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +12°, днем +19°.
- Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода. Ночью +10°, днем +21°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +20°.
- В Ривне в понедельник - солнечно, ночью +10°, днем +20°.
- В Тернополе 17 мая ночью будет +8°, днем +20°, облачно.
- В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +22°.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.
- В Виннице сегодня облачно, +11°...+20°.
- В Житомире в понедельник - облачно, температура ночью +10°, днем +18°.
- В Черкассах - грозы, ночью +12°, днем +22°.
- В Кропивницком - гроза, температура ночью +12°, днем +21°.
- В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха +14°...+25°.
- В Одессе 17 мая - солнечно, температура ночью +13°, днем +21°.
- В Херсоне в понедельник ночью +12°, днем +21°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Николаеве сегодня будет ливень, ночью +12°, днем +21°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, гроза, температура ночью +12°, днем +25°.
- В Сумах сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +15°...+28°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, гроза, температура ночью +12°, днем +25°.
- В Симферополе в понедельник - облачно, +10°...+18°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +28°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +30°.
Народные приметы 17 мая
17 мая - Пелагея Заступница, День баклушников. Святая почитается, как покровительница невинных девиц и всех несправедливо обиженных. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.
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