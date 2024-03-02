Март 2024 в Киеве будет нетипичным. Об этом сообщает погодный портал Wisemeteo.
По сравнению с обычным средним показателем около +3°C, среднесуточная температура в начале марта этого года составит около +4°C.
Осадки будут умеренными, и в основном ожидаются ближе к концу месяца, 26-28 марта.
В целом, по данным синоптиков, весна в Киеве будет прохладной и сухой. Ожидается спокойная погода с низким температурным фоном и практически без осадков. Со второй половины весны в столице потеплеет. Средняя температура сезона составит +10°C, что ниже температуры весны прошлого года.
Погода в марте - прогноз на месяц
Март 2024 в Украине будет теплым, однако не обойдется без морозов и осадков.
Ближе к концу первой декады температура в Украине снизится на 3-7 градусов, но все еще будет превышать климатическую норму. Ночью будут морозы до -2 ... -8 °С, а днем за счет высокого солнца и малой облачности прогрев будет ощутимым.
Во второй декаде марта вероятность осадков увеличится: ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха останется высокой, ночи станут заметно теплее.
После 18-20 марта интенсивность и частота осадков увеличится еще больше, особенно в западных северных и центральных областях. В отдельные дни возможны ночные заморозки до -1...-7 °С.