Осадков в этом месяце в столице будет мало, а средняя температура ожидается выше прошлогоднего марта.

Март 2024 в Киеве будет нетипичным. Об этом сообщает погодный портал Wisemeteo.

По сравнению с обычным средним показателем около +3°C, среднесуточная температура в начале марта этого года составит около +4°C.

Осадки будут умеренными, и в основном ожидаются ближе к концу месяца, 26-28 марта.

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В целом, по данным синоптиков, весна в Киеве будет прохладной и сухой. Ожидается спокойная погода с низким температурным фоном и практически без осадков. Со второй половины весны в столице потеплеет. Средняя температура сезона составит +10°C, что ниже температуры весны прошлого года.

Погода в марте - прогноз на месяц

Март 2024 в Украине будет теплым, однако не обойдется без морозов и осадков.

Ближе к концу первой декады температура в Украине снизится на 3-7 градусов, но все еще будет превышать климатическую норму. Ночью будут морозы до -2 ... -8 °С, а днем за счет высокого солнца и малой облачности прогрев будет ощутимым.

Во второй декаде марта вероятность осадков увеличится: ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха останется высокой, ночи станут заметно теплее.

После 18-20 марта интенсивность и частота осадков увеличится еще больше, особенно в западных северных и центральных областях. В отдельные дни возможны ночные заморозки до -1...-7 °С.

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