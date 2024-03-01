В целом март будет теплым, однако ожидаются морозы до -8°.

Погода в марте порадует украинцев теплом и солнышком, однако периоды дождей также будут наблюдаться. Об этом рассказал метеоролог Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его словам, тенденция стабильного тепла, которая наблюдалась в конце февраля, сохранится и в марте.

"В первые дни месяца на востоке Европы и в Украине ожидается юго-восточный перенос воздушных масс под влиянием западной периферии большого и малоподвижного азиатского антициклона. Ближе к концу первой декады на смену азиатскому антициклону придет область высокого давления с севера, из районов Скандинавского полуострова и стран Балтии. Температура воздуха в этот период немного снизится, на 3-7 °С, но все еще будет превышать климатическую норму. В ночные часы ожидается снижение температуры до -2 ... -8 °С, днем за счет высокого солнца и малой облачности прогрев будет довольно оживленным", - прогнозирует Кибальчич.

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Определенная перестройка атмосферных процессов, по словам синоптика, произойдет во второй декаде марта. В это время вероятность осадков увеличится, они будут проходить преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. В то же время температура воздуха останется высокой, заметно потеплеют ночи за счет более плотной облачности.

"После 18-20 марта интенсивность и повторяемость осадков в виде дождей еще больше возрастет, особенно в западных северных и центральных областях нашей страны", - отмечает Игорь Кибальчич. Температурный фон, как и раньше, сохранится выше нормы с незначительными межсуточными колебаниями. В отдельные дни возможны ночные заморозки местами до -1...-7 °С (кроме южной части).

"Таким образом, среднемесячная температура марта по всей Украине ожидается выше нормы на 2-3,5 °С и будет колебаться в пределах +1...+6 °С, в Одесской и местами западных областях +7...+8 °С; в Карпатах около 0 °С", - резюмирует специалист.

Вероятность осадков заметно увеличится во второй половине месяца, когда нашу страну чаще будут посещать циклоны и атмосферные фронты, но суммарно за месяц сумма осадков окажется в пределах нормы, в западных областях местами выше нормы на 15-30%.

Погода в марте - прогноз Укргидрометцентра

По данным Украинского гидрометцентра, среднемесячная температура в беоезне 2024 будет 1-7°, что на 1-2 градуса выше нормы. Что касается осадков, то их количество по всей стране ожидается в пределах нормы.

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