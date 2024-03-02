В столице в ближайшие дни будет "плюс", сухо и достаточно солнечно.

В ближайшие дни в Киеве ожидается теплая и стабильная погода без осадков и с достаточным количеством солнца. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"В ближайшие 5 дней по Киевской области будет преобладать солнечная и сухая погода с температурными показателями ночью около нуля градусов, днем +7...+9°", - сообщают синоптики.

6 марта, согласно прогнозу, ночью потеплеет до +3°, но дневная температура так и останется на уровне +8°.

Видео дня

Аномальное тепло в Киеве - последние новости

Последний день зимы в Киеве стал рекордно теплым. 29 февраля в столице зафиксировали сразу два температурных рекорда. В частности, днем воздух в столице прогрелся до +12,1°С, что на 2,8 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2008 года. Также средняя за сутки температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой для этого дня за все время наблюдений и составила 5,0°С.

В целом февраль в Киеве стал рекордно теплым. Так, в течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов и в целом нынешний февраль стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. Среднемесячная температура воздуха в феврале в Киеве равнялась 2,9°С, что на 5,2°С выше климатической нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: