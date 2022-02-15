Животные традиционно на Сретенье предвещают, когда наступит весна.

Львовские сурки Миша и Маруся дали свой прогноз относительно наступления весны. По их свисту, в этом году будет ранняя весна.

Как сообщает корреспондент УНИАН, их будят не на День сурка, 2 февраля, а на Сретение, ведь считается, что, по народному поверью, именно в этот день зима встречается с весной.

Отмечается, что сурки проснулись сегодня, 15 февраля, и не увидели свои тени. При этом животные были активными. По словам зоологов, это верный признак скорого прихода весны. Кроме того, зимой сурки не крепко спали, часто просыпались, что также говорит, что сильных морозов не будет.

"Они вообще эту зиму спали с перерывами – то спали, то просыпались. Например, осень была долгой и теплой, поэтому заснули они рекордно поздно – 1 декабря. Потом зима была теплой, просыпались несколько раз", - отметил директор детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.

Миша и Маруся традиционно на Сретенье дают свой прогноз о наступлении весны. Их "мнение" совпадает с харьковским сурком Тимкой, который предсказывал, что зима скоро закончится.

"Поскольку 15 февраля они не спят, это значит, что весна в этом году будет ранней. Можно надеяться на теплую погоду ориентировочно через четыре недели", - отметил глава центра.

Это уже третья пара сурков во львовском эколого-натуралистическом центре. Раньше здесь жил сурок Миша, который ежегодно прогнозировал приход весны. Однако несколько лет назад он умер – посетители накормили животное солеными семенами. После этого здесь проживала пара сурков – тоже Миша и Маруся, но их постигла то же участие. Поэтому нынешних животных оберегают – они живут в стеклянном вольере, доступ к которому есть только у работников заведения.

Как ранее сообщал УНИАН, харьковский сурок Тимка дал прогноз на то, когда придет весна. Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной, украинцев ожидают температурные колебания.

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