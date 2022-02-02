На биостанции в Гайдарах расшифровали прогноз сурка Тимки.

В этом году весна в Украину придет по расписанию, но погода будет нестабильной.

Такой прогноз сегодня на биостанции в Гайдарах Харьковской области дал сурок Тимка III, сообщает "Суспільне".

"Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания", - рассказала научный сотрудник кафедры биологии Харьковского национального университета им. Каразина Надежда Токарская.

"Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной", - добавила она.

День сурка ежегодно отмечается 2 февраля. Особенно этот праздник любят в США и Канаде, но украинцы тоже не остаются в стороне.

Люди наблюдают за маленьким животным и его поведением. Считается, что из его действий можно понять, скоро ли наступит весна. День сурка популярен во всем мире - теперь во многих странах есть свои сурки-предсказатели.

В День сурка существуют всего лишь две основные приметы:

животное не видит своей тени и спокойно выходит из норы - весна будет ранней;

грызун в солнечный день видит свою тень, пугается и прячется в нору - придется зимовать еще шесть недель.

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