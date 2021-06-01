Сегодня, 1 июня, на высокогорье Карпат снова выпал снег, а температура опустилась ниже нуля.
Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость до 30 метров. Ветер юго-восточный 10-12 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на утро температура на горе составляла -1°С.
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Ухудшение погоды в Украине
Сегодня, 1 июня, в ряде областей ожидается значительное ухудшение погодных условий.
В Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях прогнозируются значительные дожди, грозы и порывы ветра со скоростью 15-20 м/сек. В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.
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