Осадки ожидаются в центре, на востоке и юге страны.

Завтра, 1 июня, в западных областях Украины будет сухая погода, местами покажется солнце, а восток, центр и юг - зальют дожди. Холоднее всего будет в центре страны: в Черкасской и Кировоградской областях - до +13°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +16°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +16°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +16°.

В Ривне во вторник - пасмурная погода, ночью +7°, днем +16°.

В Тернополе 1 июня ночью будет +8°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет весь день пасмурно, ночью +8°, днем +15°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается пасмурная погода, ночью +9°, днем +16°.

В Черновцах во вторник - пасмурная погода, ночью +9°, днем +15°.

В Виннице завтра - облачно с прояснениями, ливень, +8°...+15°.

В Житомире во вторник будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +16°.

В Черкассах - пасмурно, ночью +10°, днем +13°, дождь.

В Кропивницком - пасмурно, температура ночью +10°, днем +12°, дождь.

В Полтаве завтра температура воздуха +11°...+13°, дождь.

В Одессе 1 июня - весь день пасмурно, температура ночью +10°, днем +14°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью +12°, днем +15°, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +11°, днем +14°, дождь.

В Запорожье - весь день пасмурно, температура ночью +14°, днем +18°, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха +10°...+14°, пасмурно.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +15°, ливень.

В Днепре - пасмурно, температура ночью +13°, днем +15°, дождь.

В Симферополе во вторник будет ливень, +12°...+18°, переменная облачность.

В Краматорске будет пасмурно, ливень, температура ночью +13°, днем +17°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +13°, днем +20°.

Народный прогноз на 1 июня

1 июня - Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.

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Автор: Екатерина Лиманская