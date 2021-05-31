1 июня в Украине похолодает / фото ua.depositphotos.com
Завтра, 1 июня, в западных областях Украины будет сухая погода, местами покажется солнце, а восток, центр и юг - зальют дожди. Холоднее всего будет в центре страны: в Черкасской и Кировоградской областях - до +13°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +16°.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +16°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +16°.
- В Ривне во вторник - пасмурная погода, ночью +7°, днем +16°.
- В Тернополе 1 июня ночью будет +8°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет весь день пасмурно, ночью +8°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается пасмурная погода, ночью +9°, днем +16°.
- В Черновцах во вторник - пасмурная погода, ночью +9°, днем +15°.
- В Виннице завтра - облачно с прояснениями, ливень, +8°...+15°.
- В Житомире во вторник будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +16°.
- В Черкассах - пасмурно, ночью +10°, днем +13°, дождь.
- В Кропивницком - пасмурно, температура ночью +10°, днем +12°, дождь.
- В Полтаве завтра температура воздуха +11°...+13°, дождь.
- В Одессе 1 июня - весь день пасмурно, температура ночью +10°, днем +14°, дождь.
- В Херсоне во вторник ночью +12°, днем +15°, дождь.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +11°, днем +14°, дождь.
- В Запорожье - весь день пасмурно, температура ночью +14°, днем +18°, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха +10°...+14°, пасмурно.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +15°, ливень.
- В Днепре - пасмурно, температура ночью +13°, днем +15°, дождь.
- В Симферополе во вторник будет ливень, +12°...+18°, переменная облачность.
- В Краматорске будет пасмурно, ливень, температура ночью +13°, днем +17°.
- В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +13°, днем +20°.
Погода в Украине 1 июня / фото УНИАН
Народный прогноз на 1 июня
1 июня - Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.
Вас также могут заинтересовать новости погоды:
- Дожди ослабнут и потеплеет: прогноз погоды в Украине на неделю (карта)
- Шел последний день весны: Карпаты замело снегом (фото)
- В Украине ожидается резкое ухудшение погоды: названы регионы, которые пострадают
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram