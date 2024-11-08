Таяние этого ледника приведет к катастрофическим последствиям не только на востоке США, но и по всему миру.

Ледник Туэйтса, известный как "Ледник Судного дня", стремительно тает из-за изменения климата, и его таяние может серьезно повысить уровень моря, затопив Нью-Йорк и Майами. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые предлагают радикальные методы, чтобы предотвратить катастрофическое наводнение вдоль восточного побережья США.

Как пишет издание, они предложили установить гигантскую подводную "занавеску", искусственно увеличивать толщину ледника с помощью морской воды или охлаждать скальные породы, по которым он движется.

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Одна из идей состоит в том, чтобы накачать морскую воду на поверхность ледника. Она замерзнет и увеличит его толщину. Но этот метод рискован и дорог. Уровень солености воды может повлиять на структуру льда, а подъем воды требует огромных энергетических затрат.

Другая идея - создание подводной "занавески", которая блокировала бы теплые подводные течения. Технология требует сложных инженерных решений, а воздействие на морскую экосистему не до конца изучено.

Также исследователи предложили охлаждать скальные породы, по которым движутся ледники, что позволит снизить трение и замедлить их таяние. Но проект дорогой и также требует дополнительных исследований.

Ледник Туэйтса - в чем его особенность

По словам ученых, исчезновение ледника "Судного дня" также приведет к краху WAIS - континентального ледяного щита, покрывающего Западную Антарктиду.

WAIS по сути представляет собой ледяную чашу, которая находится в котловине ниже уровня моря в Западной Антарктиде.

Ледник Туэйтса - один их тех ледников, которые расположены вдоль обращенного к морю края WAIS. Эти ледники - единственное, что не дает океану заполнить котловину, растопить или сместить ее лед.

Если ледник Туэйтса и ледник WAIS рухнут, это вызовет необратимое, экстремальное повышение уровня моря, которое поставило бы под угрозу миллионы людей и ускорило таяние других ледников по всему миру.

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