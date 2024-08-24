Исследователи подвергают сомнению модель быстрого обрушения полярного льда, но все же описывают таяние как ужасное.

Один из самых худших прогнозов того, насколько высоко может подняться мировой океан из-за таяния полярных ледников, крайне маловероятен, но ускоряющаяся потеря льда в Гренландии и Антарктиде, остается ужасной.

Новое исследование ставит под сомнение тревожный прогноз в громком докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН. Доклад МГЭИК представил возможный сценарий, в котором обрушение ледяного покрова южного континента приведет к тому, что вклад Антарктиды в средний уровень мирового океана к 2100 году увеличится вдвое по сравнению с другими моделями, а к 2300 году - втрое, пишет Scitechdaily.

Хотя МГЭИК обозначила этот конкретный прогноз как "маловероятный", потенциал повышения уровня мирового океана на целых 50 футов, все же существует. При такой величине полуостров Флорида будет затоплен, за исключением возвышенностей, а прибрежные города штата будут затоплены.

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В новом исследовании ученые смоделировали отступление ледника Туэйтса в Антарктиде, ледяного щита шириной 75 миль, который называют "ледником Судного дня" из-за ускоряющейся скорости его таяния и его потенциала повысить уровень мирового океана более чем на два фута. Их модели показали, что даже находящийся под угрозой Туэйтс вряд ли быстро обрушится в этом веке.

Матье Морлигем, профессор наук о Земле из Дартмута сказал, что результаты показывают, что физика, лежащая в основе прогноза, включенного в отчет МГЭИК, неточна, что может иметь последствия в реальном мире.

"Эти прогнозы на самом деле меняют жизни людей. Политики и планировщики полагаются на эти модели, и они часто смотрят на высокий риск. Они не хотят разрабатывать решения, а затем угроза оказывается даже хуже, чем они думали", - прокомментировал Морлигем.

"Мы не сообщаем, что Антарктида безопасна и что повышение уровня моря не будет продолжаться - все наши прогнозы показывают быстрое отступление ледяного покрова. Но высокоуровневые проекции важны для прибрежного планирования, и мы хотим, чтобы они были точными с точки зрения физики. В этом случае мы знаем, что эта экстремальная проекция маловероятна в течение 21-го века", - рассказал ученый.

Но авторы исследования обнаружили, что обрушение ледника не так просто и не так быстро. "Все согласны с тем, что обрушение реально. Вопрос в том, как быстро это произойдет. Мы выяснили, что скорость отступления льда не так высока, как предполагалось в прогнозных моделях. Когда мы используем скорость, которая лучше ограничена физикой, мы видим, что нестабильность ледника никогда не проявляется", - сказал Морлигем.

Исследователи сосредоточились на леднике Туэйтса, поскольку он был определен как особенно уязвимый к обрушению, поскольку его поддерживающий шельфовый ледник продолжает разрушаться. Исследователи моделировали отступление Туэйтса в течение 100 лет после внезапного гипотетического обрушения его шельфового ледника, а также в течение 50 лет ниже скорости отступления, которая фактически происходит. Исследователи обнаружили, что ледяные утесы Туэйтса никогда не отступали вглубь суши со скоростью, которую прогнозировали в МГЭИК.

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