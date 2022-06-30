Сегодня в Украине будет солнечно и жарко / фото flickr.com/photos/benhosking

В пятницу, 1 июля, в Украине будет жарко. В большинстве областей столбики термометров покажут +27°...+30°, а на Западе ожидается +33°...+36°. Дожди покинут территории страны: практически повсеместно будет ясно и безоблачно, кроме западных областей

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +29°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +33°.
  • В Луцке - практически безоблачно, ночью +19°, днем +32°.
  • В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +19°, днем +31°.
  • В Тернополе 1 июля ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +29°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +20°...+36°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.
  • В Виннице завтра будет +14°...+30°, ясно и безоблачно.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +29°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +28°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+26°.
  • В Одессе 1 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
  • В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +28°.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +29°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +15°...+26°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.
Погода в Украине 1 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 1 июля

1 июля - Ярилов день или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

Вас также могут заинтересовать новости: