В большинстве областей будет жарко, ясно и солнечно, без осадков.

В пятницу, 1 июля, в Украине будет жарко. В большинстве областей столбики термометров покажут +27°...+30°, а на Западе ожидается +33°...+36°. Дожди покинут территории страны: практически повсеместно будет ясно и безоблачно, кроме западных областей

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +29°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +33°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +19°, днем +31°.

В Тернополе 1 июля ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +29°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +20°...+36°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +14°...+30°, ясно и безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+26°.

В Одессе 1 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +15°...+26°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.

Народные приметы на 1 июля

1 июля - Ярилов день или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

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