Но завтра в Украине все еще будет тепло и сухо, говорит синоптик Наталья Диденко.

В четверг, 16 сентября, украинцев ждет теплая и сухая погода, но впоследствии погода изменится.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра самой теплой будет западная часть Украины, ожидается +20...+25 градусов. А самым холодным окажется северо-восток - Сумщина, Харьковщина - там ожидается +14...+18 градусов.

Завтра в Украине будет тепло, максимально в течение дня + 16...+22 градуса.

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"Дождей станет больше, а тепла станет меньше постепенно с субботы - воскресенья",- предупредила синоптик.

Относительно погоды в Киеве, то синоптик прогнозирует 16 сентября в столице до +19 градусов.

Напомним, в ближайшие выходные в Украине стоит ожидать существенного похолодания. Как сообщала Наталья Диденко, ощутимое похолодание придется на ближайшие выходные. В субботу и воскресенье ожидается от +13 до +16 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская