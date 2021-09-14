Ухудшения погоды в Украине стоит ждать уже в ближайшие выходные.

В среду, 15 сентября, в Украине будет тепло. Но уже на выходных погода ухудшится: начнутся дожди и ветры.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра температура воздуха в Украине будет колебаться в течение дня в пределах +17...+22 градусов, на юге ожидается до +25 градусов. Практически повсюду будет преобладать солнечная малооблачная погода. Но уже через несколько дней погода изменится.

"В выходные и на следующей неделе придет привычная украинская погода - бюджетные скачки температуры, коррупционные происки атмосферного давления, депрессивные приступы дождя, коварные социальные ветры!"- предупредила синоптик.

Напомним, в ближайшие выходные в Украине стоит ожидать существенное похолодание. Как сообщала Наталья Диденко ранее, ощутимое похолодание придется на ближайшие выходные. В субботу и воскресенье ожидается от +13 до +16 градусов.

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По данным Укргидрометцентра, в начале недели погоду в Украине будет формировать поле повышенного давления. Облаков немного станет больше, но солнечные лучи все еще хорошо прогревать воздух.

Как сообщается, начиная с четверга синоптическая ситуация начнет постепенно меняться: циклон с северо-запада со своими атмосферными фронтами принесет в Украину дожди, усиление ветра и понижение температуры.

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Автор: Екатерина Лиманская