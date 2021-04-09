Диденко говорит, что прогноз требует уточнения.

На выходных, 10-11 апреля, по всей Украине будет светить солнце, ожидается сухая погода, днем потеплеет до +12°...+18°, а в воскресенье на западе до +20°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Несмотря на это, синоптик отметила, что ночи будут оставаться холодными, от -2° до +4°.

В столице 10-11 апреля будет солнечно, сухо и тепло: в субботу +12°...+14°, в воскресенье +14°...+16°.

Диденко анонсировала следующую волну похолодания.

"Во второй половине следующей недели в западной части Украины, на севере и кое-где в центральных областях, тех, что западнее, снова ожидается похолодание и даже возможный мокрый снег. Этот каверзный прогноз - предварительный, требует уточнения", - заявила синоптик.

Прогноз погоды в Украине на Пасху и майские праздники

Погода на майские праздники и на Пасху, 2 мая, вряд ли будет по-весеннему теплой. Очередной прохладный период начнется еще в конце апреля.

"Ошибка долгосрочного прогноза - плюс-минус два дня. Но пока видно, что всю неделю до Пасхи погода будет вялая, с осадками. Осадки незначительны, но все равно они не будут создавать весеннего настроения. Видимо, в день Пасхи температура может даже немного снизиться, Пасха будет прохладной, хотя и без осадков, но не очень радостной, не открытое небо", - спрогнозировала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Но сразу после Пасхи погода порадует настоящим весенним теплом, продолжила синоптик. В целом май будет относительно прохладным по сравнению с предыдущими годами.

"Неделя после Пасхи будет очень хорошей. Но май тоже пойдет не очень активно. Он прижимается к тем нормам, которые были в 1961-1990 годы", - уточнила она.

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Автор: Елена Пилипчак