На Пасху ожидается облачная прохладная погода.

Погода на майские праздники и на Пасху, 2 мая, вряд ли будет по-весеннему теплой. Очередной прохладный период начнется еще в конце апреля.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает OBOZREVATEL.

Читайте такжеСнега больше не будет: синоптик объяснил, когда холодный фронт покинет Украину

"Ошибка долгосрочного прогноза - плюс-минус два дня. Но пока что видно, что всю неделю до Пасхи погода будет вялая, с осадками. Осадки незначительные, но все равно они не будут создавать весеннего настроения. По-видимому, в день Пасхи температура может даже чуть-чуть понизиться, Пасха будет прохладной, хоть и без осадков, но не очень радостной, не открытое небо", - спрогнозировала она.

Но сразу после Пасхи погода порадует настоящим весенним теплом, продолжила синоптик. В целом май будет относительно прохладным по сравнению с предыдущими годами.

"Неделя после Пасхи будет очень хорошая. Но май тоже пойдет не очень активно. Он прижимается к тем нормам, которые были в 1961-1990 годы", - уточнила она.

Неустойчивая весенняя погода в Украине

Также Вазира Мартазинова говорит, что апрель и май в Украине в этом году будут отличаться неустойчивой погодой.

"Весна в этом году затяжная, погодные условия сейчас очень неустойчивые. Может быть не одна волна холода и не одна волна тепла и в апреле, и в мае. Теперь это нормально для нас - каждые 4-5 дней смена погоды. Надо понимать, что, если вы едете куда-то отдыхать в жаркий день на несколько дней, то это не значит, что вернетесь в такую же погоду", - заметила она.

По словам ученой, перелом в погоде уже произошел - "и зима кончилась, и весна началась", но ее неустойчивость не позволяет почувствовать, что весна полностью вступила в свои права.

"Нужно дождаться 15 апреля. Там уже и климатическая температура будет выше, и отдельные дни будут очень теплыми. Кстати, по ним можно будет определить, каким будет май. Майские дни не будут лучше, чем те теплые дни в апреле", - сообщила она.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак