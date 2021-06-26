Оккупированную Ялту через неделю после наводнения вновь залило дождями.
Как сообщает российское МЧС, по состоянию на 16:00 26 июня в службы спасения поступила информация о подтоплении ряда территорий в городе.
#Крым#Ялта— Крымская ласточка (@lastochkaCr) June 26, 2021
Дождь. На улице Ломоносова смыло экскаватор. pic.twitter.com/7VWB6b4KEl
По словам главы оккупационной администрации Ялты Янина Павленко, уровень воды в реках вновь поднялся минимум на 30-50 см и вода начала затапливать дома.
Ялта . 26.06.21 Опять ливень pic.twitter.com/ug3dZ5D6iu— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021
ТАСС со ссылкой на гидрометцентр пишет, что количество осадков, выпавших в городе за полтора часа в субботу, составило 19 мм. Это соответствует почти половине месячной нормы, которая в Ялте составляет 42 мм.
Читайте такжеВ Киевской области выпал огромный град (фото, видео)Кроме того, синоптики сообщают, что сильный ливень прошел на Ангарском перевале: там за 48 минут выпало 40 мм осадков. На горе Ай-Петри значительно меньше - 15 мм.
Потоп в Крыму
На прошлой неделе из-за сильных дождей в оккупированных Россией Керчи и Ялте вышли из берегов реки Джарджава, Мелек-Чесме и Водопадная.
Города затопило, а российские власти объявили эвакуацию жителей.
Электроснабжение в городах было нарушено.
Кроме того, мощные ливни в Ялте смыли в Черное море горы мусора, а поселок Ай-Василь оказался под грудами мусора и камней, принесенных потоками воды.
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