Количество осадков, выпавших в городе за полтора часа в субботу, соответствует почти половине месячной нормы.

Оккупированную Ялту через неделю после наводнения вновь залило дождями.

Как сообщает российское МЧС, по состоянию на 16:00 26 июня в службы спасения поступила информация о подтоплении ряда территорий в городе.

По словам главы оккупационной администрации Ялты Янина Павленко, уровень воды в реках вновь поднялся минимум на 30-50 см и вода начала затапливать дома.

Ялта . 26.06.21 Опять ливень pic.twitter.com/ug3dZ5D6iu — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021

ТАСС со ссылкой на гидрометцентр пишет, что количество осадков, выпавших в городе за полтора часа в субботу, составило 19 мм. Это соответствует почти половине месячной нормы, которая в Ялте составляет 42 мм.

Читайте такжеВ Киевской области выпал огромный град (фото, видео)Кроме того, синоптики сообщают, что сильный ливень прошел на Ангарском перевале: там за 48 минут выпало 40 мм осадков. На горе Ай-Петри значительно меньше - 15 мм.

Потоп в Крыму

На прошлой неделе из-за сильных дождей в оккупированных Россией Керчи и Ялте вышли из берегов реки Джарджава, Мелек-Чесме и Водопадная.

Города затопило, а российские власти объявили эвакуацию жителей.

Электроснабжение в городах было нарушено.

Кроме того, мощные ливни в Ялте смыли в Черное море горы мусора, а поселок Ай-Василь оказался под грудами мусора и камней, принесенных потоками воды.

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Автор: Катерина Комолова