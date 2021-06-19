Людей временно разместили в местных гостиницах и одном санатории.

Вследствие непогоды в оккупированных Россией пострадавших Керчи и Ялте эвакуировали 1773 человека.

Об этом сообщает власть российских оккупантов.

На территории Керчи из подтопленных домов забрали 1492 человека, в Ялте – 281 человек.

Людей временно разместили в местных гостиницах и одном санатории.

Читайте такжеСтало известно, какая погода ожидает украинцев на выходных (карта)Отмечается, что в результате наводнений с 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий – 365 домов и 18 социально значимых объектов. Сейчас остаются подтопленными 64 домовладения с придомовыми территориями 6 районов.

Произошли отключения электричества в Керчи и Ялте. Уточняется, что в Керчи электричество восстановлено. В Ялте, кроме того, оккупанты ввели ограничения на подачу воды из-за осадков.

Людям передают воду подвозом с помощью шести водовозок. Водоснабжение восстановлено в Керчи, Ленинском и Кировском районах.

Непогода накрыла Крым 16 июня. С тех пор города страдают от наводнений. Местные СМИ, как и министерство временно оккупированных территорий, обвиняют в последствиях потопов власть россиян.

Утверждается, что оккупанты с 2014 года не расчищают городские реки, которые в таких ситуациях обычно служат водоотводом.

В Украине действия России назвали "военными преступлениями", связав существенное ухудшение ситуации с климатом ростом количества гражданской и военной инфраструктуры за счет вырубки лесов и загрязнения окружающей среды.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская