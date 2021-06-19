По данным российских властей, максимально без электроэнергии оставались 26 200 человек.

Энергообеспечение населенных пунктов Крыма, пострадавших после аномальных дождей, восстановлено.

Об этом в субботу, 19 июня, сообщается на сайте российского Министерства энергетики.

По данным ведомства, 17 июня из-за грозы и ливней происходили отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

"19 июня в 18:00 восстановительные работы в сетях 6-10 кВ и 0,4 кВ завершены, всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что максимально без электроснабжения оставались 26 200 человек.

Читайте такжеВ Ялте затопило крокодиляриум, некоторые животные оказались на свободе (видео)Мощность отключенных потребителей составляла 12,8 МВт. Восстановительные работы вели 93 бригады - 283 человека и 104 единицы техники.

Потоп в Крыму

Ранее из-за сильных дождей в оккупированных Россией Керчи и Ялте вышли из берегов реки Джарджава, Мелек-Чесме и Водопадная.

Города затопило, а российские власти объявили эвакуацию жителей.

Электроснабжение в городах было нарушено.

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Автор: Катерина Комолова