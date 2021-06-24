Оккупированный Россией Крым страдает от непогоды в течение последней недели. СМИ показали масштабы последствий обильных ливней и паводков.
Об этом пишет Настоящее время.
Отмечается, что оккупанты отправили на ликвидацию последствий 20 тысяч своих военных, но 23 июня все равно объявили субботник, чтобы разгрести завалы.
17-18 июня в Ялте за несколько часов выпала месячная норма осадков, были на несколько метров затоплены улицы в прибрежной части, снесен пляж, по меньшей мере один человек погиб – его унесло потоком.
По словам экс-председателя комитета водного хозяйства (до оккупации Крыма) Александра Лиева, перед захватом Россией полуострова Украина приняла государственную программу стоимостью 500 миллионов долларов, которая за 7 лет должна решить вопрос с подтоплением городов из-за повышения уровня воды в местных реках. Оккупанты этот план не приняли.
"Вот река Водопадная в Ялте. У нее были большие проблемы с бессистемной застройкой в 90-х годах, а также из-за мусора. И когда мы писали эту программу, мы эту реку обозначили как одну из угроз городу Ялте. И мы на это выделили деньги из госбюджета, и эту работу мы завершили бы", – сказал Лиев.
Аналогичная ситуация была в Керчи и окрестностях: там подтопило 350 домов, произошли перебои с подачей газа, электричеством, а по некоторым улицам можно было передвигаться только на лодках.
Местная журналистка Белла Демидович в Керчи подтвердила, что с начала оккупации россияне не заботились о расчистке водоемов и сливной канализации.
Издание пишет, что подконтрольная Кремлю местная власть предлагает пострадавшим крымчанам 700-1400 долларов компенсации.
Наводнение в Крыму: что известно
В оккупированном Крыму мощный ливень затопил город Керчь. В домах у людей было более полуметра воды, а автомобили оказались затоплены по самые окна.
Центр города оказался весь в воде. Потоком воды у местных жителей снесло ворота, залило дворы и утонули автомобили.
18 июня мощные ливни в оккупированной Ялте привели к сильному наводнению. В результате непогоды по меньшей мере восемь человек пострадали и один погиб.
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