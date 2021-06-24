Оккупанты отправили на ликвидацию последствий 20 тысяч своих военных, но 23 июня все равно объявили субботник.

Оккупированный Россией Крым страдает от непогоды в течение последней недели. СМИ показали масштабы последствий обильных ливней и паводков.

Об этом пишет Настоящее время.

Отмечается, что оккупанты отправили на ликвидацию последствий 20 тысяч своих военных, но 23 июня все равно объявили субботник, чтобы разгрести завалы.

17-18 июня в Ялте за несколько часов выпала месячная норма осадков, были на несколько метров затоплены улицы в прибрежной части, снесен пляж, по меньшей мере один человек погиб – его унесло потоком.

По словам экс-председателя комитета водного хозяйства (до оккупации Крыма) Александра Лиева, перед захватом Россией полуострова Украина приняла государственную программу стоимостью 500 миллионов долларов, которая за 7 лет должна решить вопрос с подтоплением городов из-за повышения уровня воды в местных реках. Оккупанты этот план не приняли.

"Вот река Водопадная в Ялте. У нее были большие проблемы с бессистемной застройкой в 90-х годах, а также из-за мусора. И когда мы писали эту программу, мы эту реку обозначили как одну из угроз городу Ялте. И мы на это выделили деньги из госбюджета, и эту работу мы завершили бы", – сказал Лиев.

Аналогичная ситуация была в Керчи и окрестностях: там подтопило 350 домов, произошли перебои с подачей газа, электричеством, а по некоторым улицам можно было передвигаться только на лодках.

Местная журналистка Белла Демидович в Керчи подтвердила, что с начала оккупации россияне не заботились о расчистке водоемов и сливной канализации.

Издание пишет, что подконтрольная Кремлю местная власть предлагает пострадавшим крымчанам 700-1400 долларов компенсации.

Наводнение в Крыму: что известно

В оккупированном Крыму мощный ливень затопил город Керчь. В домах у людей было более полуметра воды, а автомобили оказались затоплены по самые окна.

Центр города оказался весь в воде. Потоком воды у местных жителей снесло ворота, залило дворы и утонули автомобили.

18 июня мощные ливни в оккупированной Ялте привели к сильному наводнению. В результате непогоды по меньшей мере восемь человек пострадали и один погиб.

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Автор: Яна Ставская