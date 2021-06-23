Посёлок Ай-Василь в Ялте оказался под грудами мусора и камней, принесённых потоками воды из-за сильных ливней.
Об этом сообщает Crimean Tatars.
Как сообщается, несколько домов на улице Джафера Сейдаметова почти полностью ушли под воду.
Некоторые семьи оказались без крыши над головой, потеряли всё имущество и даже документы.
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Спустя несколько дней после аномальных осадков вода продолжает нестись бурным потоком, подтапливая жилища.
"Со стороны речки нанесло очень много мусора, деревьев, веток. Разрушено все, абсолютно все", - рассказал один из местных жителей.
Потоп в Ялте: что известно
Напомним, в ночь на 18 июня затопило Ялту. В городе приостановили работу общественного транспорта.
Ранее оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации.
Как сообщили ранее в Гидрометцентре Крыма, в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков.
Также из-за затопления Ялты российские власти города объявили об отключении водоснабжения в регионе.
По словам эколога Марины Литвиненко, несмотря на сильные ливни в оккупированном Крыму проблемы с питьевой водой никуда не денутся, но водохранилища немного заполнятся.
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