Мощные ливни принесли на улицы поселка огромное количество камней, веток и мусора.

Посёлок Ай-Василь в Ялте оказался под грудами мусора и камней, принесённых потоками воды из-за сильных ливней.

Об этом сообщает Crimean Tatars.

Как сообщается, несколько домов на улице Джафера Сейдаметова почти полностью ушли под воду.

Некоторые семьи оказались без крыши над головой, потеряли всё имущество и даже документы.

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Спустя несколько дней после аномальных осадков вода продолжает нестись бурным потоком, подтапливая жилища.

"Со стороны речки нанесло очень много мусора, деревьев, веток. Разрушено все, абсолютно все", - рассказал один из местных жителей.

Потоп в Ялте: что известно

Напомним, в ночь на 18 июня затопило Ялту. В городе приостановили работу общественного транспорта.

Ранее оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщили ранее в Гидрометцентре Крыма, в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков.

Также из-за затопления Ялты российские власти города объявили об отключении водоснабжения в регионе.

По словам эколога Марины Литвиненко, несмотря на сильные ливни в оккупированном Крыму проблемы с питьевой водой никуда не денутся, но водохранилища немного заполнятся.

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Автор: Екатерина Лиманская