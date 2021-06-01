Весь день небо в Киеве будет затянуто облаками.

В среду, 2 июня, в Киеве ожидается прохладная погода без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, столбики термометров в течение дня не поднимутся выше отметки +16°. Ночью - до +11°.

Весь день в столице будет пасмурная погода, а солнце будет скрыто за облаками.

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Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5,5 - 6,7 м/с. Атмосферное давление пониженное (748-750 мм ртутного столба).

Погода в Украине

Во Львове в среду будет пасмурно, без осадков. Ночью +7°, днем +17°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +10°, днем +18°.

В Ривне в среду - пасмурная погода, ночью +9°, днем +18°.

В Тернополе 2 июня ночью будет +8°, днем +15°, пасмурно.

В Хмельницком завтра будет весь день пасмурно, ночью +9°, днем +14°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается пасмурная погода, ночью +8°, днем +16°.

В Черновцах в среду - пасмурная погода, ночью +10°, днем +14°.

В Виннице завтра - пасмурно, ливень, +9°...+13°.

В Житомире в среду будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +15°.

В Черкассах - пасмурно, ночью +11°, днем +15°, сильный дождь.

В Кропивницком - пасмурно, температура ночью +12°, днем +15°, ливень.

В Полтаве завтра температура воздуха +12°...+17°, небольшой дождь.

В Одессе 2 июня - весь день пасмурно, температура ночью +12°, днем +17°, ливень.

В Херсоне в среду ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +12°, днем +19°, ливень.

В Запорожье - весь день пасмурно, температура ночью +12°, днем +18°, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха +10°...+18°, облачно с прояснениями, без осадков.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +12°, днем +18°.

В Днепре - пасмурно, температура ночью +11°, днем +17°, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет небольшой дождь, +10°...+16°, переменная облачность.

В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +17°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +12°, днем +18°.

Народные приметы 2 июня

2 июня - Талагия. Если в этот день идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

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Автор: Екатерина Лиманская