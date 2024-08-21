В сети появилось видео, на котором видно, как люди спасаются бегством во время внезапного выброса пепла.

В Индонезии альпинисты чудом остались живы во время извержения вулкана Дуконо. Об этом сообщает The Watchers.

В сети появилось видео, на котором десятки альпинистов находятся на вершине вулкана, когда он внезапно начал извергся. Теперь индонезийские власти призывают жителей и туристов не подниматься на вулкан.

Как сообщается, в настоящее время активность вулкана находится на уровне II, и все виды деятельности запрещены в радиусе 3 километров от кратера.

По данным местных властей, с начала года вулкан извергался уже 2387 раз. Это свидетельствует о том, что активность Дуконо остается высокой.

Вулкан Дуконо - подробности

Дуконо - один из самых активных вулканов Индонезии. Он возвышается на 1335 метров над уровнем моря. Вулкан принадлежит к так называемой "Огненной дуге" - региону с высокой вулканической активностью, связанному с субдукцией тектонических плит.

Дуконо известен своими постоянными извержениями, которые фиксируются с начала 20-го века. Извержения вулкана часто приводят к выбросам вулканических газов и пепла, что представляет опасность для местного населения и авиации.

Кратер Дуконо имеет диаметр около 700 метров, и в его пределах часто наблюдаются активные лавовые озера. Вулкан окружен густыми тропическими лесами, что затрудняет его изучение. Тем не менее, Дуконо привлекает внимание вулканологов со всего мира благодаря своей уникальной активности и геологическим особенностям.

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