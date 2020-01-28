Почти полсотни человек погибли из-за оползня в Бразилии

11:15, 28 января 2020
37
0

Число пострадавших оценивается в 65 человек.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Как минимум 47 человек погибли вследствие оползней, вызванных проливными дождями в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.

Об этом сообщает региональная служба гражданской обороны.

Восток Бразилии пострадал от сильных дождей

В частности, только в столице штата Белу-Оризонти погибли 13 человек. Четверо человек числятся пропавшими без вести. Число пострадавших оценивается в 65 человек.

Более 18 тысяч человек перемещены в центры временного размещения, более 3,3 тысяч из них остались без крова.

Власти штата уже ввели режим чрезвычайного положения в 101 муниципалитете штата.

Как сообщал УНИАН, в Белу-Оризонти 24 января было зарегистрировано рекордное количество осадков в 171,8 миллиметра всего за 24 часа, что является наибольшим показателем за 110 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Бразилия#непогода
Читайте также
Ресниц не видно: в сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа (фото) Ресниц не видно: в сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа (фото)
Астрологи назвали знаки Зодиака, которых вскоре ждет большая удача Астрологи назвали знаки Зодиака, которых вскоре ждет большая удача
"Ведьмак" стал самой успешной премьерой сериала на Netflix "Ведьмак" стал самой успешной премьерой сериала на Netflix
Любовный гороскоп 2020: астролог рассказал, какие знаки Зодиака встретят свою любовь Любовный гороскоп 2020: астролог рассказал, какие знаки Зодиака встретят свою любовь
Ученые установили первоисточник смертельного вируса в Китае Ученые установили первоисточник смертельного вируса в Китае
Лобода соблазнила сеть в крохотном бикини на пляже (фото) Лобода соблазнила сеть в крохотном бикини на пляже (фото)
В Одесской области девушка выпала с 7 этажа дома В Одесской области девушка выпала с 7 этажа дома
Погода в Украине
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
60 %
750 мм
6.6 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять