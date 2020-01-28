Почти полсотни человек погибли из-за оползня в Бразилии
Число пострадавших оценивается в 65 человек.
Как минимум 47 человек погибли вследствие оползней, вызванных проливными дождями в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.
Об этом сообщает региональная служба гражданской обороны.
Восток Бразилии пострадал от сильных дождей
В частности, только в столице штата Белу-Оризонти погибли 13 человек. Четверо человек числятся пропавшими без вести. Число пострадавших оценивается в 65 человек.
Более 18 тысяч человек перемещены в центры временного размещения, более 3,3 тысяч из них остались без крова.
Власти штата уже ввели режим чрезвычайного положения в 101 муниципалитете штата.
Как сообщал УНИАН, в Белу-Оризонти 24 января было зарегистрировано рекордное количество осадков в 171,8 миллиметра всего за 24 часа, что является наибольшим показателем за 110 лет.
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