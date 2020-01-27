Жертвами непогоды в Бразилии стали 37 человек

13:58, 27 января 2020
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21 человек пропал без вести.

Последствия непогоды в Бразилии / REUTERS
Последствия непогоды в Бразилии / REUTERS

37 человек стали жертвами непогоды на юго-востоке Бразилии. 

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В результате проливных дождей еще 21 человек пропал без вести в основном в столице Белу-Оризонти и столичном районе, передает Xinhua со ссылкой на местные власти. 

В Белу-Оризонти 24 января было зарегистрировано рекордное количество осадков в 171,8 миллиметра всего за 24 часа, что является наибольшим показателем за 110 лет.

Напомним, в Нур-Султане за сутки выпала половина месячной нормы осадков

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Теги: #погода#дождь#Бразилия
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