Шторм "Глория" принес во Францию наводнения и снегопады

11:56, 23 января 2020
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В некоторых районах за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

Шторм "Глория" накрыл Францию / twitter.com/Meteo_Pyrenees
Шторм "Глория" накрыл Францию / twitter.com/Meteo_Pyrenees

Шторм "Глория", жертвами которого в Испании стали минимум четыре человека, принес непогоду во Францию. 

Горные районы Испании завалило снегом (фото)

Больше всего пострадала южная часть страны - департаменты Восточные Пиренеи и Од, передает Stormnews со ссылкой на телеканал LCI.

В некоторых районах за сутки выпала двухмесячная норма осадков в виде дождя. Произошли наводнения. Без света остались 25 тысяч домов. В горной местности прошли сильные снегопады, насыпав более метра снега.

Из-за непогоды возникли проблемы на дорогах. В горах, в том числе на курортах, объявлен высокий уровень лавинной опасности. 

Напомним, из-за шторма "Глория" город Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава затопило морской пеной.

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Теги: #погода#шторм#Франция
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