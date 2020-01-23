Шторм "Глория" принес во Францию наводнения и снегопады
В некоторых районах за сутки выпала двухмесячная норма осадков.
Шторм "Глория", жертвами которого в Испании стали минимум четыре человека, принес непогоду во Францию.
Горные районы Испании завалило снегом (фото)
Больше всего пострадала южная часть страны - департаменты Восточные Пиренеи и Од, передает Stormnews со ссылкой на телеканал LCI.
В некоторых районах за сутки выпала двухмесячная норма осадков в виде дождя. Произошли наводнения. Без света остались 25 тысяч домов. В горной местности прошли сильные снегопады, насыпав более метра снега.
Из-за непогоды возникли проблемы на дорогах. В горах, в том числе на курортах, объявлен высокий уровень лавинной опасности.
Напомним, из-за шторма "Глория" город Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава затопило морской пеной.
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