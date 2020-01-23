Город Тосса-де-Мар в Испании накрыло пеной

Местные жители пытались бороться с пеной и очистить от нее улицы.

Город Тосса-де-Мар / REUTERS

Из-за шторма "Глория" город Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава затопило морской пеной.

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Городские власти назвали ситуацию сложной, однако сообщили, что пена не представляет непосредственной угрозы для людей, передает Euronews.

Местные жители пытались бороться с пеной и очистить от нее улицы, но сильный ветер, который постоянно ее взбивал, затруднял очистку. Владельцы ресторанов, расположенных на берегу и пострадавших от наводнения, назвали ситуацию катастрофической.

Напомним, шторм "Глория" принес в горные районы Испании сильные снегопады.