Город Тосса-де-Мар в Испании накрыло пеной

10:54, 23 января 2020
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Местные жители пытались бороться с пеной и очистить от нее улицы.

Город Тосса-де-Мар / REUTERS
Город Тосса-де-Мар / REUTERS

Из-за шторма "Глория" город Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава затопило морской пеной.

Наводнения и полметра снега: в Испании продолжает бушевать шторм "Глория"

Городские власти назвали ситуацию сложной, однако сообщили, что пена не представляет непосредственной угрозы для людей, передает Euronews

Местные жители пытались бороться с пеной и очистить от нее улицы, но сильный ветер, который постоянно ее взбивал, затруднял очистку. Владельцы ресторанов, расположенных на берегу и пострадавших от наводнения, назвали ситуацию катастрофической. 

Напомним, шторм "Глория" принес в горные районы Испании сильные снегопады.

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Теги: #погода#шторм#Испания
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