В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

Лесные пожары бушуют в Австралии более 1,5 месяцев.

Лесные пожары в Австралии / REUTERS

В австралийском штате Новый Южный Уэльс ситуация с лесными пожарами осложняется с каждым часом.

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Ожидается, что в ближайшее время температура поднимется выше 40 градусов по Цельсию. В районе объявлено чрезвычайное положение, передает Euronews.

Министр по чрезвычайным ситуациям штата заявил, что наступившая неделя из-за погодных условий может стать самой опасной.

Лесные пожары бушуют в Австралии более 1,5 месяцев.

Напомним, в Бандамбе, пригороде Ипсвича в австралийском штате Квинсленд, пожар уничтожил ряд строений и угодий.