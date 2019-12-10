В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

12:03, 10 декабря 2019
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Лесные пожары бушуют в Австралии более 1,5 месяцев.

Лесные пожары в Австралии / REUTERS
Лесные пожары в Австралии / REUTERS

В австралийском штате Новый Южный Уэльс ситуация с лесными пожарами осложняется с каждым часом.

Сидней накрыл дым от лесных пожаров

Ожидается, что в ближайшее время температура поднимется выше 40 градусов по Цельсию. В районе объявлено чрезвычайное положение, передает Euronews

Министр по чрезвычайным ситуациям штата заявил, что наступившая неделя из-за погодных условий может стать самой опасной.

Лесные пожары бушуют в Австралии более 1,5 месяцев. 

Напомним, в Бандамбе, пригороде Ипсвича в австралийском штате Квинсленд, пожар уничтожил ряд строений и угодий.

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Теги: #Австралия#лесной пожар
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