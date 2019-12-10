В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
Лесные пожары бушуют в Австралии более 1,5 месяцев.
В австралийском штате Новый Южный Уэльс ситуация с лесными пожарами осложняется с каждым часом.
Сидней накрыл дым от лесных пожаров
Ожидается, что в ближайшее время температура поднимется выше 40 градусов по Цельсию. В районе объявлено чрезвычайное положение, передает Euronews.
Министр по чрезвычайным ситуациям штата заявил, что наступившая неделя из-за погодных условий может стать самой опасной.
Лесные пожары бушуют в Австралии более 1,5 месяцев.
Напомним, в Бандамбе, пригороде Ипсвича в австралийском штате Квинсленд, пожар уничтожил ряд строений и угодий.
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