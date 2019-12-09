Лесные пожары в Австралии охватили новые города

09:51, 9 декабря 2019
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Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии с октября.

Лесной пожар в Австралии / REUTERS
Лесной пожар в Австралии / REUTERS

В Бандамбе, пригороде Ипсвича в австралийском штате Квинсленд, пожар уничтожил ряд строений и угодий.

В Австралии с октября сгорело более миллиона гектаров леса

Благодаря эвакуации населения жертв удалось избежать, передает Euronews

Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более 1,5 месяцев. За это время огнем уничтожено около 700 жилых домов и около полутора тысяч административных построек, сообщается о 4 погибших.

Были уничтожены более 2 млн га леса, включая национальные парки и места обитания коал.

На данный момент в штате Новый Южный Уэльс зафиксировано более ста очагов возгорания, больше половины пожарным не удается взять под контроль.

Бороться со стихией мешают тяжелые погодные условия: столбики термометров в регионе поднимаются до 41 градуса Цельсия, наблюдается сильный ветер и синоптики не обещают осадков в ближайшее время.

Напомним, ситуация с лесными пожарами в австралийском штате Новый Южный Уэльс ухудшилась из-за сильного ветра и сухой погоды.

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Теги: #Австралия#лесной пожар
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