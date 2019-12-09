Лесные пожары в Австралии охватили новые города

Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии с октября.

Лесной пожар в Австралии / REUTERS

В Бандамбе, пригороде Ипсвича в австралийском штате Квинсленд, пожар уничтожил ряд строений и угодий.

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Благодаря эвакуации населения жертв удалось избежать, передает Euronews.

Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более 1,5 месяцев. За это время огнем уничтожено около 700 жилых домов и около полутора тысяч административных построек, сообщается о 4 погибших.

Были уничтожены более 2 млн га леса, включая национальные парки и места обитания коал.

На данный момент в штате Новый Южный Уэльс зафиксировано более ста очагов возгорания, больше половины пожарным не удается взять под контроль.

Бороться со стихией мешают тяжелые погодные условия: столбики термометров в регионе поднимаются до 41 градуса Цельсия, наблюдается сильный ветер и синоптики не обещают осадков в ближайшее время.

Напомним, ситуация с лесными пожарами в австралийском штате Новый Южный Уэльс ухудшилась из-за сильного ветра и сухой погоды.