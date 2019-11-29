Число жертв землетрясения в Албании возросло до 46 человек

10:55, 29 ноября 2019
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Шансов найти выживших все меньше.

Последствия землетрясения в Албании / REUTERS
Последствия землетрясения в Албании / REUTERS

Число жертв мощного землетрясения, которое произошло 26 ноября в Албании, увеличилось до 46 человек. 

Число жертв мощного землетрясения в Албании увеличилось до 30 человек

22 из погибших - жители городов Дуррес и Крудже, передает Xinhua со ссылкой на Министерство обороны страны.

Отмечается, что шансов найти выживших все меньше. Спасательная операция, начавшаяся три дня назад, завершается.

Напомним, во вторник, 26 ноября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Теги: #землетрясение#Албания
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