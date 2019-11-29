Число жертв землетрясения в Албании возросло до 46 человек
Шансов найти выживших все меньше.
Число жертв мощного землетрясения, которое произошло 26 ноября в Албании, увеличилось до 46 человек.
Число жертв мощного землетрясения в Албании увеличилось до 30 человек
22 из погибших - жители городов Дуррес и Крудже, передает Xinhua со ссылкой на Министерство обороны страны.
Отмечается, что шансов найти выживших все меньше. Спасательная операция, начавшаяся три дня назад, завершается.
Напомним, во вторник, 26 ноября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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