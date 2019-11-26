Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Во вторник, 26 ноября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 87 км на запад от населенного пункта Вальенар в провинции Уаско. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения, которое произошло в Албании 26 ноября, погибли семь человек.