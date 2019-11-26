В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 26 ноября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.
В результате землетрясения в Китае погиб человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 87 км на запад от населенного пункта Вальенар в провинции Уаско. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,2 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате мощного землетрясения, которое произошло в Албании 26 ноября, погибли семь человек.
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