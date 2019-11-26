В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1

15:34, 26 ноября 2019
21
0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 26 ноября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В результате землетрясения в Китае погиб человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 87 км на запад от населенного пункта Вальенар в провинции Уаско. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения, которое произошло в Албании 26 ноября, погибли семь человек. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Чили
Читайте также
Танцы со звездами 2019: кто стал победителем финала (видео) Танцы со звездами 2019: кто стал победителем финала (видео)
Гороскоп на 25 ноября 2019: астрологи рассказали, кого сегодня ждет удачный день, а кому – не повезет Гороскоп на 25 ноября 2019: астрологи рассказали, кого сегодня ждет удачный день, а кому – не повезет
Новолуние 26 ноября: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака Новолуние 26 ноября: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака
Названа самая опасная закуска к водке Названа самая опасная закуска к водке
День мужчин 2019 в Украине: история праздника, поздравления и открытки День мужчин 2019 в Украине: история праздника, поздравления и открытки
Солнечное затмение в декабре: что нельзя делать и как оно повлияет на знаки Зодиака Солнечное затмение в декабре: что нельзя делать и как оно повлияет на знаки Зодиака
В азербайджанской деревне Вандам поставили памятник Жан-Клоду Ван Дамму В азербайджанской деревне Вандам поставили памятник Жан-Клоду Ван Дамму
Погода в Украине
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
75 %
751 мм
2.3 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять