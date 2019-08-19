Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами жара до +30° (карта)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 19 августа, в Украине без осадков, температура до +30°.
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю
На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.
На западе Украины без осадков. Температура до +30°.
В северных областях солнечно. Температура до +25°. В центре переменная облачность, температура до +29°.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +15°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+27°... +15°
- Житомир+28°... +16°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+30°... +13°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+27°... +13°
- Луганск+28°... +17°
- Луцк+30°... +17°
- Львов+30°... +15°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+30°... +14°
- Полтава+26°... +15°
- Ровно+30°... +16°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+26°... +14°
- Чернигов+26°... +14°
- Черновцы+29°... +15°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:78 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:26
Закат19:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
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