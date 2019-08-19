Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами жара до +30° (карта)

08:04, 19 августа 2019
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По всей стране будет жарко.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 19 августа, в Украине без осадков, температура до +30°.

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

На западе Украины без осадков. Температура до +30°.

В северных областях солнечно. Температура до +25°. В центре переменная облачность, температура до +29°.

Прогноз на 19 августа / УНИАН
Прогноз на 19 августа / УНИАН

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Теги: #погода#жара
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