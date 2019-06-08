Прогноз погоды на 9 июня: сухо будет только в восточных регионах
В Киеве и ночью, и днем вероятны грозы. В воскресенье, 9 июня, воздух в столице прогреется до +27...+29 градусов.
Погода в Украине в воскресенье, 9 июня, будет жаркой. От высоких температурных показателей страну продолжат спасать кратковременные грозы. Сухо будет только в восточных регионах.
Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Жарко будет на том же Востоке. В частности, речь идет о Донецкой и Луганской областях. Там температура воздуха составит +29...+31 градусов.
Более комфортные температурные отметки будут во всех западных регионах, за исключением Закарпатья. Так, на Западе +24...+26 градусов.
Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.
Грозы пройдут по всей Украине, кроме Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. На Западе во время дождя кое-где - град, порывы ветра и шквалы 15 – 20 метров за секунду.
В Киеве и ночью, и днем вероятны грозы. В воскресенье, 9 июня, воздух в столице прогреется до +27...+29 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 9 июня, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +27...+29
Одесса – +28...+30
Николаев – +27...+29
Херсон – +28...+30
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +28...+30
Сумы – +28...+30
Полтава – +28...+30
Днепр – +28...+30
Запорожье – +28...+30
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +27...+29
Погода в Украине
- Винница+26°... +16°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+30°... +19°
- Ивано-Франковск+26°... +16°
- Киев+28°... +18°
- Кировоград+27°... +17°
- Луганск+30°... +19°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+29°... +19°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+27°... +19°
- Херсон+28°... +18°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+28°... +19°
- Чернигов+29°... +17°
- Черновцы+26°... +17°