Прогноз погоды на 9 июня: сухо будет только в восточных регионах

В Киеве и ночью, и днем вероятны грозы. В воскресенье, 9 июня, воздух в столице прогреется до +27...+29 градусов.

В Украине продолжается жара, а грозы покинут только Восток страны / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 9 июня, будет жаркой. От высоких температурных показателей страну продолжат спасать кратковременные грозы. Сухо будет только в восточных регионах.

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Жарко будет на том же Востоке. В частности, речь идет о Донецкой и Луганской областях. Там температура воздуха составит +29...+31 градусов.

Более комфортные температурные отметки будут во всех западных регионах, за исключением Закарпатья. Так, на Западе +24...+26 градусов.

Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

Грозы пройдут по всей Украине, кроме Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. На Западе во время дождя кое-где - град, порывы ветра и шквалы 15 – 20 метров за секунду.

В Киеве и ночью, и днем вероятны грозы. В воскресенье, 9 июня, воздух в столице прогреется до +27...+29 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 9 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +28...+30

Николаев – +27...+29

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +28...+30

Днепр – +28...+30

Запорожье – +28...+30

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +27...+29