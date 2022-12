"Треугольник печали", "Обмен", "Атака на Париж" и "Пиноккио": что посмотреть на выходных

С 8 декабря в украинских кинотеатрах покажут фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2022 года "Треугольник печали", украинскую военную драму "Обмен", триллер "Атака на Париж" и еще несколько фильмов, в том числе анимационных для семейного просмотра. Онлайн, тем временем, выйдет "Пиноккио" от Гильермо Дель Торо и драма "Освобождение" Уиллом Смитом. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Треугольник печали

Triangle of Sadness (Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Греция, 2022)

Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2022 года, сатирическая комедия "Треугольник печали" от шведского режиссера Рубена Эстлунда наконец выходит в широкий прокат в Украине. В центре сюжета фильма – пара супермоделей Карл и Яя, отправляющиеся в роскошное путешествие на яхте. Пассажиры судна – избалованные и сверхвлиятельные богачи, капитан – неуравновешенный и всегда пьяный циник. Впрочем, это роскошное и "инстаграмное" путешествие в конце концов оборачивается настоящей катастрофой. Когда судно тонет, парень и девушка оказываются на необитаемом острове в окружении миллиардеров и уборщицы. Из всех пассажиров только уборщица знает, как ловить рыбу, а значит – как выжить при таких обстоятельствах.

Это уже вторая подряд работа шведского режиссера Рубена Эстлунда, которая получила главную награду Канн – его предыдущий фильм "Квадрат" 2017 года также был удостоен "Золотой пальмовой ветви". Так шведский кинематографист стал одним из девяти режиссеров, которые дважды получили главную награду Канн за всю историю фестиваля.

Главные роли в "Треугольнике печали" исполнили английский актер Харрис Дикинсон, которого зрители в течение последнего года могли видеть в фильмах "King's Man: Начало", "Там, где поют раки" и "Как они бегут", а также южноафриканская актриса Чарлби Дин ("Интервью с богом", сериал "Черная молния"). Также в фильме задействован Вуди Гаррельсон ("Прирожденные убийцы", "Народ против Ларри Флинта", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Добро пожаловать в Зомбиленд", "Настоящий детектив").

Отзывы зрителей о победителе Канн, как часто бывает, хорошие, но не восторженные. Так, рейтинг картины на платформе IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, а на Rotten Tomatoes – 70% одобрения от критиков и 73% от зрителей. Тем не менее, его однозначно стоит посмотреть.

Обмен

Обмін, (Украина, 2022)

Эта военная драма расскажет мужчине, которому посреди ночи вместо сына с его номера позвонил неизвестный. Так стало известно, что парень, выполнявший боевое задание на войне против России, попал в плен. Чтобы вызволить его, отец должен сам поехать на линию разграничения и привезти указанную сумму. Однако на обмен вместо сына привезли другого парня. В таких же или подобных обстоятельствах не только эти сын и отец. С каждым днем число семей, чью жизнь коренным образом изменила война, каждый раз увеличивается. Так можно ли договориться с врагом, для которого не существует никаких правил и этических норм?

Главные роли в фильме исполнили Вячеслав Довженко ("Киборги", "Свингеры", "Другой Франко"), Егор Козлов ("Снайпер. Белый ворон"), Дмитрий Линартович ("ТойХтоПройшовКрізьВогонь", "Толока"), Анна Адамович ("Сквот32", "Сага") и другие.

Режиссером фильма выступил Владимир Харченко-Куликовский, который до этого много работал над сериалами для телевидения, среди которых "Родственные связи" и "Попутчик".

Атака на Париж

Novembre (Франция, 2022)

Этот драматический триллер расскажет о реальных событиях 2015 года, когда в ночь с 13 на 14 ноября в разных районах Парижа и Сен-Дени произошли ужасные теракты. Тогда погибли 129 человек, более 350 были ранены. В центре сюжета фильма окажутся французские антитеррористические службы, которые в течение пяти дней охотились на подозреваемых в организации этих трагических событий.

Главные роли в фильме исполняют Жан Дюжарден ("99 франков", "Артист", "Волк с Уолл-стрит"), Анаис Демустьє ("Набережная Орсе", "Вилла"), Сандрин Киберлен ("9 месяцев строгого режима", "Детектив Полин"), Жереми Ренье ("Искупление", "Залечь на дно в Брюгге", "Святой Лоран. Страсти великого кутюрье"), Лина Кудри ("Французский вестник", "Особенные") и другие.

Режиссером фильма выступил Седрик Хименес, который до этого снял фильмы "Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом" и "Французский транзит".

В мировой прокат фильм вышел в мае 2022 года и получил скорее положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,2 балла из 10, а на Rotten Tomatoes у него 60% одобрения от критиков.

Чудовище

Monstrous (США, 2022)

События этого драматического фильма ужасов происходят в 1950-х годах. Сбежав от мужа, Лора с семилетним сыном переезжает жить в дом в сельской местности. Она всеми силами пытается наладить новую жизнь, но вскоре сталкивается с неожиданным – по ночам из ближайшего водоема вылезает мерзкое чудовище с явно недобрыми намерениями.

Главную роль в фильме исполнила Кристина Риччи ("Семейка Адамссов", "Сонная лощина", "Каспер", "Венздей").

Режиссером фильма выступил Крис Сивертсон, который стал известен благодаря фильму "Я знаю кто убил меня" 2007 года с Линдси Лохан в главной роли.

Мировая премьера фильма состоялась весной 2022 года, он получил посредственные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 4,6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 55% одобрения от критиков и 74% от зрителей.

Тьма во мне

Bed Rest (США, 2022)

Этот фильм ужасов расскажет историю беременной женщины по имени Джули, которая переехала в новый дом вместе со своим мужем. Когда врачи прописали ей постельный режим, Джули каждый день надолго остается один на один со своими тревогами о будущем ребенке и призраками нового дома. Или же, возможно, эти призраки существуют лишь в ее голове.

Главную роль в фильме исполнила Мелисса Баррера ("Крик", "На высотах Нью‑Йорка"), а режиссером фильма выступила Лори Эванс Тейлор.

Лапы гнева: Легенда о самурае

Paws of Fury: The Legend of Hank (США, Великобритания, Китай, 2022)

В центре сюжета этого приключенческого мультфильма – симпатичный пес Генк, мечтающий стать самураем. Он отправляется на поиски своей судьбы, попадая в настоящее Королевство котов, куда собакам вход воспрещен. Теперь он должен не просто стать самураем, но и спасти очаровательных котиков.

В оригинале персонажа мультфильма говорят голосами таких известных актеров, как Майкл Сера ("Скотт Пилигрим против всех", "Джуно"), Сэмюэл Л. Джексон ("Мстители", "Криминальное чтиво", "Телохранитель киллера"), Мишель Ео ("Шан-Чи и Легенда десяти колец", "Безумно богатые азиаты", "Rрадущийся тигр, затаившийся дракон", "Все везде и сразу") и другие.

Режиссерами мультфильма выступили Роб Минкофф, наиболее известный как сорежиссер мультфильмов "Король Лев" и "Стюарт Литтл", и аниматор-сценарист Марк Котсьер, для которого это дебютная режиссерская работа.

В мировой прокат анимационный фильм вышел летом 2022 года и получил отзывы чуть выше средних. Так, на IMDb у него оценка 5,7 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 55% одобрения от критиков и 68% от зрителей.

Икар

Icare (Франция, Бельгия, Люксенбург, 2022)

Эта семейная приключенческая анимация расскажет свою интерпретацию известного греческого мифа о мальчике Икаре, который слишком близко подлетел к Солнцу. Как говорится в синопсисе к фильму, на острове Крит при правлении царя Миноса люди поклоняются богам Олимпа, которые внушают страх и трепет. Юный Икар в одиночку противостоит царю и Олимпу ради своего лучшего друга – таинственного мальчика с головой быка.

Режиссером мультфильма выступил художник-мультипликатор Карло Фогеле, который до этого работал в составе команды Pixar над анимационными фильмами "История игрушек 3", "Отважная" и "Университет монстров".

На IMDb у него оценка 6,8 баллов из 10.

Пиноккио

Guillermo del Toro'S Pinocchio (США, Мексика, 2022)

9 декабря Netflix выпустит долгожданный дарк-фэнтези кукольный музыкальный фильм от признанного мастера ужасов и мрачных сказок Гильермо Дель Торо ("Лабиринт фавна", "Багровый пик", "Форма воды", "Аллея ужаса"), который является очередной адаптацией итальянского романа "Приключения Пиноккио" Карло Коллоди. Кстати, второй за этот год – в сентябре 2022 года своего "Пиноккио" с Томом Хенксом в главной роли представил Роберт Земекис.

За озвучку "Пиноккио" от Дель Торо отвечает целый десант топ звезд, среди который Юэн МакГрегор ("На игле", "Звездные войны", "Мулен Руж", "Доктор Сон"), Финн Вулфгард ("Очень странные дела", "Охотники на привидений: Новое поколение"), Тильда Суинтон ("Доктор Стрэндж", "Пляж", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Выживут только любовники"), Кейт Бланшетт ("Авиатор", "Аллея ужаса", "Тор: Рагнарек", "8 подруг Оушена"), Кристоф Вальц ("Джанго освобожденный", "Бесславные ублюдки", "Спектр", "Большие глаза"), Джон Туртурро ("Большой Лебовски", "Трансформеры", "Бартон Финк", "Бэтмен"), Рон Перлман ("Хеллбой", "Блэйд II", "Имя розы"), Дэвид Бредлей ("Игра престолов", "Штамм", франшиза о Гарри Поттере) и многие другие. Самого Пиноккио озвучивал юный Грегори Манн.

Премьера фильма состоялась на родине Гильермо Дель Торо в Мексике в ноябре 2022 года, где он получил положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 8,1 балл из 10, а на Rotten Tomatoes – 96% одобрения от критиков и 85% от зрителей.

Освобождение

Emancipation (США, 2022)

Также 9 декабря Apple TV+ выпустит драму "Освобождение", которая расскажет о чернокожем мужчине по имени Питер, который был рабом, однако после жестокого избиения кнутом сумел сбежать с плантации и позже вступил в армию Союза. Фильм основан на реальной истории беглого раба по имени Гордон. Фотографии его голой спины, сильно избитой плетью надсмотрщика, были опубликованы по всему миру в 1863 году, что стало реальным доказательством жестокости американского рабства.

Главную роль в фильме исполнил Уилл Смит ("Люди в черном", "Плохие парни", "Король Ричард"). Также в фильме сыграл Бен Фостер ("Люди Икс: Последняя битва", "Warcraft: Начало", "Поезд на Юму").

Режиссером фильма выступил Антуан Фукуа, прославившийся благодаря фильму"Тренировочный день". Позже он снял такие ленты, как "Слезы солнца", "Король Артур", "Праведник" и "Винновный".

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

Еще одно препятствие на пути киноманов – отключение электроэнергии. В некоторых кинотетрах есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света, однако большинство, к сожалению, такую роскошь не имеют. Тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

