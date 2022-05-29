Золотая пальмовая ветвь 75-го Каннского фестиваля присуждена картине шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Главный приз 75-го Каннского кинофестиваля - Золотую пальмовую ветвь - получила картина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали".

Церемония закрытия кинофестиваля 2022 года состоялась вечером в субботу, 28 мая.

Съемки ленты-победителя проходили в Греции и Швеции. В общей сложности они продолжались 73 дня. В 2020 году производство приостанавливалось дважды из-за пандемии COVID-19.

Картина рассказывает о паре моделей, отправившейся в роскошное путешествие на яхте. Судно тонет, и парень с девушкой оказываются на необитаемом острове в окружении миллиардеров и уборщицы. При этом из всех пассажиров только уборщица знает, как ловить рыбу, а значит - как выжить.

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 28, 2022

Вторую по значимости награду Каннского фестиваля - гран-при - получил фильм "Близко" бельгийского режиссера Лукаса Донта.

Приза за лучшую режиссуру удостоился Пак Чхан Ук за фильм "Решение уйти", а награда за лучший сценарий досталась Тарику Салеху з "Парень из рая".

Лучшей актрисой признали Зар Амир-Эбрахими ("Священный паук"), а лучшим актером - Сон Кан Хо ("Брокер").

Специальный приз в честь 75-летия кинофестиваля получила картина "Тори и Локита" дуэта бельгийских кинорежиссеров братьев Дарденн.

Ранее Рубен Эстлунд уже выигрывал главную награду Каннского фестиваля - в 2017 году он получил Золотую пальмовую ветвь за фильм "Квадрат".

Как сообщал УНИАН, на открытии Каннского кинофестиваля 2022 выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина продолжит сражаться, а диктатор проиграет. По словам главы государства, сегодня, как и почти 100 лет назад, снова нужно, чтобы кино перестало быть немым.

Пес Патрон, принимающий участие в разминировании территории после российских оккупантов в Чернигове, получил премию Palm Dog Award на кинофестивале в Каннах.

А фильм производства Одесской киностудии "Почему я живой" украинского режиссера Вилена Новака одержал победу в номинации Best Feature Film Director на фестивале Silk Road Film Awards Cannes. Картина создана на основе реальных событий о жизни людей в Мариуполе в годы Второй мировой войны.

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