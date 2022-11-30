Топ-10 сериалов декабря: "Роковой патруль", "Эмили в Париже" и "Ведьмак: Кровное происхождение"

Декабрь порадует зрителей у "малых экранов" в первую очередь новыми сезонами хорошо известных сериалов – "Роковой патруль", "Эмили в Париже", "Медленные лошади" и "Сплетница". Однако будет и несколько интересных новинок, среди которых – "Ведьмак: Кровное происхождение", "Три сосны" и "Родня". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых ожидаемых сериалов декабря 2022 года.

Сплетница

Gossip Girl (США, HBO Max, 1 декабря, 2 сезон)

Оригинальный молодежный сериал "Сплетница", который выходил в 2007-2012 годах и через который прошли немало будущих звезд – Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Себастиан Стэн, Пенн Бэджли, Чейс Крофорд и Тейлор Момсен, в свое время получил статус культового. Поэтому не удивительно, что впоследствии его решили возродить, причем под руководством той же команды, что делала оригинал.

Первый сезон обновленной "Сплетницы" вышел в 2021 году, а его события разворачивались через девять лет после финала шестого сезона. Прошло много времени с момента закрытия оригинального веб-сайта, и теперь новое поколение подростков из нью-йоркской частной школы сталкивается с новыми способами наблюдения от "Сплетницы". В продолжении также отражено, насколько изменилось влияние социальных сетей и сам Нью-Йорк за прошедшие годы. Главные роли в сериале исполнили совершенно новые актеры, в основном пока что малоизвестные широкой публике.

Перезапуск "Сплетницы" получил скорее негативные отзывы, однако имел хорошие показатели по просмотрам, поэтому второй сезон все же получил "зеленый свет". Его премьера состоится уже 1 декабря на HBO Max.

Три сосны

Three Pines (Великобритания, Канада,Amazon Prime Video, 2 декабря, 1 сезон)

Этот новый детективный сериал расскажет об инспекторе Арманде Гамаше, который видит то, что другие не видят: свет между трещинами, мифическое и зло в обыденном. Расследуя серию убийств в, казалось бы, идиллическом поселке Три сосны, он открывает давно скрытые тайны и столкивается со своими призраками прошлого.

Главную роль в сериале исполняет Альфред Молина ("Человек-паук: Нет пути домой пути", "Фрида", "Ночи в стиле буги").

Премьера сериала состоится 2 декабря.

Медленные лошади

Slow Horses (США, Apple TV+, 2 декабря, 2 сезон)

Этот шпионский сериал, основанный на одноименном романе Мика Херрона, рассказывает об успешном шпионе из МИ5, сосланном в административный отдел "Медленные лошади" после серьезных ошибок. Здесь он вместе с другими "наказанными" вынужден терпеть скучные задания от своего руководителя, который только и ждет, чтобы они сами уволились из-за безысходности. Впрочем, вскоре сотрудники отдела оказываются втянуты в опасную авантюру, затеянную в главном управлении МИ5.

Главные роли в сериале исполняют Гэри Олдман ("Дракула", "Леон", "Пятый элемент", "Темные времена", франшиза о Гарри Поттере), Кристин Скотт Томас ("Четыре свадьбы и похороны", "Английский пациент", "Темные времена"), Оливия Кук ("Первому игроку приготовиться", "Звук металла", "Дом дракона"), Джек Лауден ("Дюнкерк", "71") и другие.

Первый сезон сериала вышел в апреле 2022 года и получил положительные отзывы, а уже через полгода запланирована премьера второго. Также известно, что у сериала будет третий и четвертый сезоны.

Роковой патруль

Doom Patrol (США, HBO Max, 8 декабря, 4 сезон)

Сериал является спин-оффом супергеройского сериала "Титаны" по комиксам DC. Сериал рассказывает о команде очень нетипичных супергероев, среди которых – разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, психопатка с 64 личностями внутри, изуродованная актриса, парень-киборг и сумасшедший ученый. Вместе они нашли применение своим сверхспособностям, а для себя – новый смысл жизни.

Главные роли в сериале исполняют Брендан Фрейзер ("Мумия", "Путешествие к центру Земли", "Кит"), Мэтт Бомер ("Белый воротничок", "Американская история ужасов", "Супер Майк") и другие.

8 декабря ожидаются сразу два эпизода 4 сезона сериала "Роковой патруль". В целом сезон будет насчитывать 12 эпизодов, которые будут поделены на две части.

Родня

Kindred (США, Hulu, 13 декабря, 1 сезон)

Этот новый драматический сериал, основанный на одноименном романе одной из самых известных американских чернокожих фантастов Октавии Батлер, расскажет о молодой женщине-афроамериканке по имени Дана, которая неизвестным образом внезапно начинает путешествовать во времени, попадая на плантацию.

Главные роли в фильме исполнили Маллори Джонсон ("Стартап, который потерпел крах"), Мика Сток ("Связь", "Жизнь, как она есть"), Райан Квонтен ("Настоящая кровь", "Мертвая тишина") и другие.

Все эпизоды сериала выйдут одновременно.

Соник Прайм

Sonic Prime (США, Netflix, 15 декабря, 1 сезон)

Анимационный сериал "Соник Прайм", основанный на серии видеоигр Sonic the Hedgehog, будет охватывать события уже из существующей вселенной Соника, созданной Sega. Кроме самого сверхбыстрого голубого ежа, в мультсериале будет еще несколько хорошо знакомых персонажей.

Первый сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов, которые станут доступны одновременно.

Рекрут

The Recruit (США, Netflix, 16 декабря, 1 сезон)

Этот приключенческий шпионский сериал расскажет о юристе Оуэне, который недавно устроился на работу в ЦРУ. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он сталкивается с активом агентства, которая требует освобождения. В итоге мужчина оказывается втянут в опасную игру.

Главные роли в сериале исполняют Ной Сентинео ("Ангелы Чарли", "Черный Адам", "Всем парням, которых я любила раньше"), Лаура Хэддок ("Стражи галактики", "Аббатство Даунтон 2", "Трансформеры: Последний рыцарь") и Аарти Манн ("Теория большого взрыва").

Сериал будет состоять из 8 эпизодов, все они выйдут одновременно.

1923

1923 (США, Paramount+, 18 декабря, 1 сезон)

Сериал является приквелом сериала "Йеллоустоун" и сиквелом сериала "1883", события которых разворачиваются вокруг семейства Даттонов, живущего в Монтане на одном из крупнейших в США ранчо, которое граничит с известным национальным парком. Новый сериал расскажет о трудностях, через которые семья прошла в начале 1920-х годов, включая Великую депрессию.

Главные роли в сериале исполнят Хелен Миррен ("Королева", "Форсаж 9", "Анна") и Харрисон Форд ("Индиана Джонс", "Звездные войны", "Апокалипсис сегодня").

Ожидается, что сериал будет иметь два сезона по 8 эпизодов каждый.

Эмили в Париже

Emily in Paris (США, Netflix, 21 декабря, 3 сезон)

Комедийный сериал об американке, которая переезжает жить в столицу Франции из-за работы и постоянно попадает в курьезные ситуации, возвращается. В конце прошлого сезона Эмили Купер оказалась перед судьбоносным выбором – как относительно дальнейшего пребывания в Париже и работы, так и в личной жизни, поэтому в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов и, конечно же, полный набор нелепых шуток, основанных на национальных стереотипах.

К главным ролям в сериале снова вернутся Лили Коллинз ("Белоснежка: Месть гномов", "Орудия смерти: Город костей", "Манк"), а также Эшли Парк, которая играет ее лучшую подругу Минди Чен, и Лукас Браво, исполняющий роль романтического интереса Эмили Габриеля.

Сезон традиционно будет состоять из 10 коротких эпизодов, все они выйдут одновременно.

Ведьмак: Кровное происхождение

The Witcher: Blood Origin (США, Польша, Netflix, 25 декабря, 1 сезон)

Этот фэнтезийный мини-сериал является ответвлением и предысторией популярного сериала "Ведьмак". События нового сериала также будут разворачиваться в ведьмацком мире Анджея Сапковского, но за 1200 лет до приключений ведьмака Геральта. Главной героиней станет воительница по имени Эйле, которая покинула свой клан и королеву, чтобы стать путешествующим музыкантом. Однако впоследствии девушке придется снова взяться за оружие.

Главные роли в сериале исполняют София Браун (сериал "Марчелла", "Захват"), Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Шанг-Чи и Легенда десяти колец", "Все везде и сразу") и Лоуренс О'Фуарейн (сериалы "Игра престолов", "Викинги").

Шоуранерами минисериала "Ведьмак: Кровное происхождение" выступают Лорен Шмидт-Гиссрих и Деклан де Барра, которые также работали над сериалом "Ведьмак" от Netflix.

Сериал станет доступным на Netflix 25 декабря 2022 года и будет состоять из 4 эпизодов.

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Марина Григоренко