"Коза Ностра. Мама едет", "Все везде и сразу" и "Жестокая ночь": что посмотреть на выходных

На этой неделе в кинотеатрах появятся украинско-итальянская комедия "Коза Ностра. Мама едет", научно-фантастическая комедия "Все везде и сразу", рождественский экшн "Жестокая ночь", военная драма "Высший пилотаж" и ретроспективные показы оскароносного "Пианиста" Романа Полански. Онлайн, тем временем, выйдут норвежский фэнтези-боевик "Тролль", романтическая драма "Любовник леди Чаттерлей" и семейная анимация "Скрудж: Рождественская песня". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Коза Ностра. Мама едет

Koza Nostra (Италия, Украина, 2022)

Новая комедия с непревзойденной Ирмой Витовской ("Мои мысли тихие", "Леся+Рома", "Секс, инста и ВНО") рассказывает об украинской женщине средних лет Владе Козе, которая продает свой дом в Карпатах и летит на Сицилию, чтобы жить с дочерью и помогать ей в уходе за внуком. Но оказывается, приезда мамы никто не ждал. После ссоры с дочерью Влада случайно оказывается на вилле некогда могущественного итальянского мафиози дона Фредо, ныне вдовца, который переживает глубокие кризисы – личный, семейный и финансовый. Влада сначала устраивается к нему уборщицей, но в результате становится спасением этого дома: мамой для детей дона Фредо и реформатором старой, неэффективной и, главное, негуманного мафии.

Режиссером фильма выступил итальянец Джованни Дота, для которого это дебютная полнометражная картина. Большинство актеров в фильме тоже итальянцы.

В Италии фильм вышел в прокат еще полгода назад и получил довольно неплохие отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,7 баллов в 10.

Все везде и сразу

Everything Everywhere All at Once (США, 2022)

На этой неделе до украинских кинотеатров наконец добралась научно-фантастическая комедия "Все везде и сразу" от студии А24, наделавшая шума во всем мире весной 2022 года. Фильм рассказывает об американке китайского происхождения Эвелин Ван, которая вместе со своим мужем Веймондом руководит прачечной. В последнее время дела у нее обстоят совсем скверно, а вдобавок к этому она еще и узнает о существовании мультивселенной, в которой обитают ее версии с самыми разнообразными способностями. Эвелин придется отправиться в путешествие по мирам, чтобы собрать различные способности у своих двойников и бросить вызов большому злу.

Главную роль в фильме исполнила Мишель Йео – звезда лент "Шан-Чи и Легенда десяти колец", "Стражи Галактики 2", "Безумно богатые азиаты", "Мемуары гейши" и "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Также одну из ролей в картине исполнила Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Достать ножи", "Чумовая пятница", "Правдивая ложь").

Режиссерами и сценаристами картины выступили творческий дуэт Дэниела Шайнерта и Дэниела Квана, которые работают под псевдонимом "Дэниелы" и прославились в 2016 году благодаря фильму "Человек-швейцарский нож" с Дэниэлом Рэдклиффом и Полом Дано.

Фильм вышел в прокат в конце марта 2022 года и получил немало положительных отзывов, а также стал самым кассовым фильмом независимой студии А24 с более 100 миллионов долларов сборов. На IMDb у фильма высокая оценка 8,1 балл из 10, а на Rotten Tomatoes – 95% одобрения от критиков и 89% от зрителей.

Жестокая ночь

ViolentNight (США, 2022)

События этого фильма разворачиваются в разгар рождественских праздников. На одной из праздничных вечеринок группа жестоких наемников берет в заложники богатую семью. Спасать их вызвется настоящий Санта Клаус.

Главную роль в фильме исполняет звезда "Очень странных дел" и "Черной Вдовы" Дэвид Харбор. Также в фильме снялись Джон Легуизамо ("Джон Вик", "Явление", "Энканто"), Кэм Жиганде ("Соседка по комнате", "Сумерки") и другие.

Режиссером фильма выступил норвежец Томми Виркола ("Мертвый снег", "Семь сестер", "Охотники на ведьм"). Спродюсировала ленту та же команда, которая отвечала за фильмы "Никто" и "Скоростной поезд".

Высший пилотаж

Devotion (США, 2022)

Эта военная драма основана на реальных событиях, произошедших во время Корейской войны, и рассказывает историю о летчиках 32-й ударной эскадрильи истребителей ВВС США Томе Гаднере и Джессе Брауне. Во время выполнения совместной диверсионной операции они стали боевыми товарищами, однако после того, как самолет Брауна потерпел крушение на вражеской территории, их дружбе нужно было пройти суровую проверку.

Главные роли в фильме исполнили Джонатан Мейджорс ("Локи", "Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Крид III") и Глен Пауэлл ("Неудержимые 3", "Топ Ган: Мэверик", "Королевы крика").

Режиссером фильма выступил Джастин Диллард, который до этого снял научно-фантастический триллер "Ловкость" и фильм ужасов "Любимая".

Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2022 года, где он получил сдержанно положительные отзывы. Так, на IMDb у фильма оценка 6,7 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 79% одобрения от критиков и 93% от зрителей.

Пианист

The Pianist (Франция, Германия, Великобритания, Польша, 2002)

Также 1 декабря в украинских кинотеатрах стартуют ретроспективные показы культового биографической драмы Романа Полански, рассказывающей о музыканте, который вместе с другими евреями был отправлен в варшавское гетто, однако ему удалось сбежать и спрятаться. Ему приходится провести несколько лет, прячась по чужим квартирам и наблюдая за жизнью города из окна. Жизнь в нечеловеческих условиях обрекает пианиста на голодную смерть, однако выжить одаренному музыканту помогает немецкий офицер.

Главную роль в фильме исполнил Эдриен Броуди ("Таинственный лес", "Французский диспетчер", "Блондинка"), который за эту работу получил "Оскар".

В целом фильм "Пианист", который входит во многие рейтинги лучших фильмов в истории, получил огромное количество престижных наград и номинаций, в том числе "Золотую пальмовую ветвь" и "Оскар" за лучшую режиссуру. На IMDb у фильма оценка 8,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 95% одобрения от критиков и 96% от зрителей.

Тролль

Troll (Норвегия, 2022)

1 декабря Netflix выпустит фэнтези-экшн "Тролль", по сюжету которого в горах норвежского нацпарка Доврефьелль после тысячелетнего сна просыпается гигантское существо, которое, разрушая все на своем пути, движется к столице Норвегии. Чтобы остановить того, кто, как ранее считалось, существует только в сказках, власти привлекают к решению проблемы палеонтологов.

Режиссером фильма выступил норвежец Роар Утхауг, который до этого снял приключенческий боевик "Расхитительница гробниц: Лара Крофт" 2018 года с Алисией Викандер и фильм-катастрофу "Волна", который в 2016 году был выдвинут Норвегией на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Любовник леди Чаттерлей

Lady Chatterley'S Lover (Великобритания, США, 2022)

2 декабря на Netflix выйдет романтическая драма "Любовник леди Чаттерлей", основанная на скандальном одноименном романе английского писателя Дэвида Герберта Лоуренса. Книга была впервые издана в 1928 году и сразу вызвала большой скандал, связанный с многочисленными откровенными описаниями сцен сексуального характера. Некоторое время роман был запрещен в разных странах.

В центре сюжета – классический любовный треугольник: молодая красивая жена, муж-инвалид и угрюмый лесник, который присматривает за имением. Главные роли в фильме исполняют Эмма Корин ("Корона", "Пенниуорт", "Мой полицейский"), Джек о'Коннелл ("Скинс", "Несломленный", "Северные воды") и Мэтью Дакетт (сериал "Исповедь").

Фильм впервые был показан на фестивале Telluride в сентябре 2022 года, а в ноябре он вышел в прокат на родине. Фильм получил скорее положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,1 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 89% одобрения от критиков.

Скрудж: Рождественская песня

Scrooge: A Christmas Carol (Великобритания, 2022)

Также 2 декабря Netflix выпустит семейную анимацию "Скрудж: Рождественская песня", являющуюся очередной экранизацией повести Чарльза Дикенса "Рождественская песнь". Она рассказывает о старом скряге Эбенезере Скрудже, к которому приходит призрак его бывшего компаньона Джейкоба Марли, а также духи Прошлого, Нынешнего и Будущего Рождества, которые заставляют его пересмотреть свое отношение к жизни и побуждают его к искренности и добросердечию.

Голоса персонажам мультфильма среди прочих дали такие известные актеры, как Люк Эванс (трилогия "Хоббит", "Дракула. Неизвестная история", "Высотка", "Алиенист"), Оливия Колман ("Лобстер", "Фаворитка", "Отец", "Железная леди"), Джонатан Прайс ("Игра престолов", "Два папы", "Человек, который убил Дон Кихота", "Корона"), Джесси Бакли ("Чернобыль", "Фарго", "Мужской род") и другие.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

Еще одно препятствие на пути киноманов – отключение электроэнергии. В некоторых кинотетрах есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света, однако большинство, к сожалению, такую роскошь не имеют. Тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

Марина Григоренко