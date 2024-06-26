"Тихое место: День первый" и "Семейное дело": главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главной премьерой этой недели в украинских кинотеатрах станет приквел хитового хоррора "Тихое место", который расскажет о том, как все начиналось. Главные роли исполнили Люпита Нионго, Джозеф Куинн и Джимон Хонсу.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет романтическая комедия "Семейное дело" от создателя "P. S. Я люблю тебя" Ричарда Лагравенеса – с Николь Кидман, Заком Эфроном и Джои Кинг в главных ролях.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Тихое место: День первый

A Quiet Place: Day One (США, Великобритания, 2024, ужасы/фантастика/драма)

Как можно догадаться по названию, фильм рассказывает о первых днях жуткого вторжения загадочных кровожадных инопланетных монстров на Землю, которые не видят, но очень хорошо слышат. Оказавшись лицом к лицу перед невиданной доселе угрозой, людям придется выбирать: приспособиться к потустороннему злу или стать его добычей.

Главные роли в фильме исполнили Люпита Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера", "Мы"), Джозеф Куинн (сериал "Очень странные дела", фильм "Оверлорд") и Джимон Хонсу ("Кровавый алмаз", "Стражи галактики", "Шазам!"). Последний повторил роль "человека с острова", которого зрители уже могли видеть во второй части франшизы.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Майкл Сарноски, это его вторая полнометражная работа после расхваленного критиками артхаусного триллера "Свинья" 2021 года с Николасом Кейджем в главной роли.

В то же время Джон Красински, который является автором франшизы и режиссером первых двух фильмов, в приквеле выступил соавтором истории и продюсером.

О засыхающей траве

Kuru Otlar Üstüne / About Dry Grasses (Турция, Франция, Германия, Швеция, 2023, драма)

В центре сюжета этого фильма из программы прошлогоднего Каннского кинофестиваля – молодой учитель искусства Самет, который на четвертом году обязательной работы в отдаленной деревне в турецкой Анатолии переживает жизненный кризис. Потеряв надежду на лучшую жизнь, он встречает учительницу Нурай. Поможет ли эта встреча преодолеть его отчаяние?

В фильме сыграли Дениз Джелилоглу и Мерве Диздар, награжденная призом за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале 2023 года.

Это режиссерская, сценарная и монтажная работа турецкого кинематографиста Нури Бильге Джейлана – призера Канн, Берлинале и премии Европейской киноакадемии, известного по фильмам "Однажды в Анатолии" и "Зимняя спячка". Ленты Джейлана шесть раз выдвигались Турцией на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". В частности, на нынешнюю премию Американской киноакадемии выдвигали и "О засыхающей траве".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 87% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 87 из 100 с пометкой "Обязателен к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,3 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Синяя тюрьма в кино: Эпизод Наги

Blue Lock: Episode Nagi (Япония, 2024, драма/спорт/аниме)

"Это заморочливо", – было любимой фразой старшеклассника Наги Сеиширо в течение его скучной жизни. Пока одноклассник Микаге Рео, который мечтал о победе на чемпионате Кубка мира, не открыл скрытый скилл Наги – умение вдохновлять его играть в футбол и делиться своим невероятным талантом. Однажды он получает приглашение в загадочный проект "Синяя тюрьма". Здесь его ждет встреча с самыми искусными футбольными нападающими со всей страны. Мечта Наги стать лучшим, рядом с Рео, перенесет этого вундеркинда в до сих пор неизвестный ему мир. Формирование вундеркинда происходит только после того, как кто-то его "откроет"... И теперь невероятные талант и личность нападающего Наги Сеиширо ярко зажгут мир футбола.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,8 из 10 баллов.

Гении

Dance First (Великобритания, Бельгия, Венгрия, 2023, драма/байопик)

Сюжет фильма рассказывает о знакомстве двух великих писателей – Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса, что изменило жизнь обоих. Два гения – два мира, но удастся ли им сохранить дружбу. Или же конфликт неизбежен?

Главные роли в фильме исполнили Гэбриэл Бирн ("Обычные подозреваемые", "Стигматы") и Эйден Гиллен (сериалы "Игра престолов", "Острые козырьки").

Снял фильм британский режиссер Джеймс Марш ("Теория всего", "Гонка века").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 56% одобрения от критиков.

Эффект парадокса

Paradox Effect (США, 2023, боевик)

Карина – бывшая наркоманка, а ныне мать работает на нескольких работах, чтобы содержать дочь. Однажды она становится свидетелем убийства. Теперь она вынуждена сотрудничать с коррумпированным полицейским, который взял ее дочь в заложники. Парадоксально, но он сам перешел черту закона только для того, чтобы спасти своего сына. Пока их интересы совпадают, но спасти обоих детей кажется просто невозможным.

Главные роли в фильме исполнили Ольга Куриленко ("Квант милосердия", "Черная вдова", "Эвакуация 2") и Харви Кейтель ("Таксист", "Бешеные псы", "Ирландец").

Снял фильм британский клипмейкер Скотт Вейнтроб, который до этого, в частности, снимал клипы для Рианны и Карди Би, а также рекламные ролики Apple, Netflix, Amazon Studios, Pepsi и других.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5 из 10 баллов.

Евротур: Семейные каникулы

La Famille Hennedricks (Франция, 2024, комедия)

Главные герои фильма – супруги Жюстин и Людо, которые спланировали идеальное лето в своем загородном доме в Нормандии. Однако все идет не так: долги накапливаются, а их сыновья пытаются найти свое место в этой недавно обновленной семье. Когда сын-подросток Анри угрожает переехать к отцу, Жюстин принимает смелое решение отправиться в путь вместе к Атлантическому побережью, чтобы воссоединиться. Путешествие быстро оборачивается катастрофой, но в то же время раскрывает истинную душу семьи. Понемногу каждый из них высвобождает свою искру безумия, и семья познает для себя новообретенное согласие.

Режиссером фильма выступила французская актриса Лоранс Арне ("Любовь – это для двоих", "Застрявшие вместе"), она же сыграла главную роль в нем. Главную мужскую роль исполнил известный французский комик Дени Бун ("Астерикс и Обеликс в Британии", "Любовь – лучшее лекарство").

Лесси против похитителей собак

Lassie – Ein neues Abenteuer (Германия, 2023, приключения/семейный)

Наступают желанные каникулы, но Фло не хочет расставаться со своей любимицей Лесси: вместе они отправляются к тете, которая живет в курортном городке со своими детьми и джек-рассел-терьером Пиппой. Вскоре друзья узнают, что в городе орудует банда похитителей собак, и все четвероногие в опасности. Уже разыскивают пуделя, почтенного дога, милую чихуахуа и многих других. Вскоре исчезает и Пиппа. Вместе с Лесси трое друзей отправляются ловить воров и спасать пушистиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов.

Семейное дело

A Family Affair (США, 2024, комедия/романтика)

Главная героиня фильма Зара работает персональным ассистентом эгоцентричного звездного голливудского актера Криса Коула. Внезапно девушка узнает, что у него тайный роман с ее овдовевшей матерью Брук.

Главные роли в фильме исполнили Николь Кидман ("С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Аквамен"), Зак Эфрон ("17 снова", "Хороший, плохой, злой", "Железный коготь") и Джои Кинг ("Будка поцелуев", "Скоростной поезд", "Зеровилль").

Режиссером фильма выступил Ричард Лагравенес ("Париж, я люблю тебя", "P. S. Я люблю тебя", "Прекрасные создания").

Фильм станет доступен на Netflix с 28 июня 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июня 2024 года – на этой неделе на Hulu выйдет третий сезон комедийно-драматического сериала "Медведь".

Марина Григоренко