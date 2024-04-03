Лента имеет в своем активе награды Берлинале и Одесского международного кинофестиваля.

4 апреля 2024 года в украинский прокат выходит новый фильм одного из самых ярких немецких режиссеров современности Кристиана Петцольда – романтическая комедия "Пламенное небо" (Roter Himmel), первоначальная идея которой пришла к режиссеру в Одессе еще в 2017 году.

Картина рассказывает историю молодого писателя Леона, который решает пожить в доме своего друга на берегу моря. Здесь он стремится найти вдохновение и завершить книгу. Но из-за нового знакомства с очаровательной девушкой Леону все не удается сосредоточиться на работе. Когда в доме появляются еще несколько неожиданных гостей, неподалеку вспыхивает лесной пожар. Оказавшись в ловушке пламени, герои начинают сближаться.

Накануне старта проката УНИАН и кинокомпания "Артхаус Трафик" собрали интересные факты о рождении идеи, актерском составе и мнении режиссера о фильме.

Режиссер и его награды

Кристиан Петцольд – немецкий режиссер, обладатель двух "Серебряных львов" Берлинале. В 2017 году режиссер возглавлял жюри Одесского международного кинофестиваля, а в 2023 году его новый фильм попал в программу этого фестиваля. Среди его самых известных работ – фильмы "Транзит", "Ундина", "Барбара" и "Феникс".

Лауреат премии "Лола" от Немецкой киноакадемии работает в стилистике "нового реализма". Это обусловливает его стремление показать действительность без прикрас. В кинолентах Петцольда присутствуют элементы саспенса и мистицизма, а также остросоциальные проблемы, которые показаны через историю одной личности или группы людей.

Фестивали и награды

Мировая премьера ленты состоялась на 73-м Берлинском международном кинофестивале в основном конкурсе, где лента получила "Серебряного Медведя" (Гран-при жюри).

Украинская премьера состоялась на Одесском международном кинофестивале в 2023 году, где лента получила Специальную награду жюри. Также фильм открывал 29-й фестиваль "Новое немецкое кино" осенью 2023 года.

Главная женская роль и Франсуа Озон

Главную женскую роль в фильме исполнила немка Паула Бир – лучшая европейская актриса 2020 года по версии Европейской киноакадемии. Она – почти постоянная актриса фильмов Петцольда и снималась в таких его фильмах, как "Транзит" и "Ундина".

Интересно, что впервые режиссер обратил на нее внимание благодаря французскому коллеге Франсуа Озону, у которого Паула Бир сыграла в фильме "Франц".

"У нас с Франсуа Озоном один кастинг агент. Однажды я помог этому агенту с диалогами на немецком языке, так и познакомились. Он показал мне фотографию молодой актрисы и спросил: "Что ты о ней думаешь?". Я сказал ему: "Я знал ее со своего детства в старом фильме, но с тех пор я о ней не думал". Но он заверил меня, что она замечательная, и позволил мне просмотреть его кастинговые материалы. Я увидел их, был впечатлен и пригласил ее присоединиться к "Транзиту", – рассказал как-то Петцольд.

Главная мужская роль и другие мужчины

Главную мужскую роль исполнил австриец Томас Шуберт ("Дыхание"), который в конце 2023 года претендовал на звание лучшего европейского актера и получил соответствующую номинацию на премию Европейской киноакадемии.

Также в фильме сыграли Лэнгстон Уйбель (Netflix-сериалы "Как продавать наркотики онлайн" и "Неортодоксальная"), Энно Требс и Маттиас Брандт ("Вавилон-Берлин").

Отзывы и рецензии

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 72% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов с отличием "Обязательное к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 5,8 из 10 баллов ("смешанные или средние отзывы").

The New York Times так прокомментировал ленту: "Пронзительный и порой очень забавный фильм немецкого режиссера Кристиана Петцольда "Пламенное небо" – тонизирующее средство для кинозрителей, которые устали от милых, мягких, симпатичных и скучных персонажей".

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